Türkiye'den NATO'ya 30 Ağustos tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın talebi üzerine NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına tepki gösterdi.

GİRİŞ 02.09.2022 20:20 GÜNCELLEME 02.09.2022 20:42

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımı bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez.

30 Ağustos'a Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği resmi isim "Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü"dür. Bu milletimizin iradesidir ve değiştirilemez.

Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramı'na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO'nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir.

Zafer Bayramı yazılsa da yazılmasa da 1922'de zafer kazandığımız gerçeği değiştirilemez.

Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhu NATO'nun güçlü olmasındaki temel

ilkelerdir.

70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir NATO üyesi olarak beklentimiz, sorumlulukların dayanışma ruhu içerisinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunmasıdır.

Bu vesileyle asil milletimizin 30 Ağustos “Zafer Bayramı ve Türk Silahlı

Kuvvetleri Gününü" bir kez daha kutluyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YUNANİSTAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

NATO'nun paylaşımı sonrası Yunanistan paylaşıma tepki göstermiş, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunduğunu duyurmuş, NATO'nun paylaşımını "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirmişti. Yunan ordusunun da NATO'ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'na (SHAPE) şikayette bulunacağı bildirilmişti.

NATO'DAN YENİ PAYLAŞIM

Türkiye'den gelen tepkiler üzerine NATO yeni bir paylaşım yaparak yalnızca 'Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladı. Paylaşılan yeni mesajda "Salı günü LANDCOM müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutlamıştır. Ev sahibimiz Türkiye'ye müteşekkiriz" denildi.