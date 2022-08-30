Türkiye'den Pakistan'a yardım malzemeleri taşıyan beşinci uçak hareket etti

Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağın da Pakistan'a hareket ettiği bildirildi.

Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca uçakların hazırlanış sürecine dair görüntülere yer verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurulduğunu duyurmuş, ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandığını açıklamıştı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 evin hasar gördüğü, 727 bin 144 çiftlik hayvanının telef olduğu, yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişinin etkilendiği, 498 bin 442 kişinin ise kurulan yardım kamplarında yaşadığı belirtilmişti.