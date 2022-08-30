  • BIST 3.164,96
  • Altın 1013.633
  • Dolar 18.1845
  • Euro 18.1897
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Türkiye'den Pakistan'a yardım malzemeleri taşıyan beşinci uçak hareket etti

Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağın da Pakistan'a hareket ettiği bildirildi.
Türkiye'den Pakistan'a yardım malzemeleri taşıyan beşinci uçak hareket etti

Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca uçakların hazırlanış sürecine dair görüntülere yer verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurulduğunu duyurmuş, ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandığını açıklamıştı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 evin hasar gördüğü, 727 bin 144 çiftlik hayvanının telef olduğu, yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişinin etkilendiği, 498 bin 442 kişinin ise kurulan yardım kamplarında yaşadığı belirtilmişti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Davutoğlu, Kocatepe’de 100. Yıl yürüyüşüne katıldı29 Ağustos 2022 Pazartesi 21:45
  • Atatürk Evi'nin rehberi Davutoğlu'nun "baldızı" çıktı29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:41
  • İbrahim Tatlıses'ten oğluna: Geldi, numarasını yaptı gitti29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:53
  • Ulu orta içki içenlere karşı eline tüfek alıp sokağa çıktı29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:53
  • Kahramankazan'a İmam Evi: Dualarla açıldı29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:58
  • Cubuk'ta İkipınar Deresi taştı; mahsuller zarar gördü29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:55
  • Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı!29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:41
  • Amasya'da geliştirildi; karada karavan suda yat: Yat Car29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:27
  • Motosikletliler Büyük Taarruz'un yıl dönümü etkinliği için Kocatepe'den yola çıktı29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:19
  • Ankara'dan Pakistan'a 2 uçak yardım29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti