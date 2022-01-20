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Türkiye'den Rum kesimine sert tepki: Bedelini çok ağır ödetiriz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile görüştü. Çavuşoğlu görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında Rum ve Yunanistan'ın Türkiye karşıtı girişimlerini değerlendirdi.
Türkiye'den Rum kesimine sert tepki: Bedelini çok ağır ödetiriz!

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin veto ettiği proje ile ilgili Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı bir projenin kesinlikle başarılı olmayacağını belirtirken, güzergah üzerinde Türkiye olarak tüm ülkelerle iş birliğine hazır olduklarını açıkladı.

YUNANİSTAN YİNE DENEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ve Rum kesiminin son dönemde gerçekleştirdiği sınır ihlalleriyle ilgili değerlendirmede bulunurken son ihlal girişiminin bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini söyledi:

"Bizim kıta sahanlığımıza yönelik son bir yılda Yunanistan’ın ve Rum kesiminin 9 defa ihlal girişimi oldu. Son girişim bu sabah oldu tabii hiçbirisinde başarılı olamadılar."

BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDETİRİZ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tahrik edecek uygulamalarına devam ediyor. GKRY, son olarak terör örgütü PKK'nın siyasi kolu PYD’ye temsilcilik açma izni verdi. Bu skandal girişime Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bedelini çok ağır ödetiriz." dedi. Çavuşoğlu "Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar" ifadelerini kullandı.

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