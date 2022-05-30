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Türkiye'den 'Siper Füzesi' atağı! 'Vermezseniz vermeyin daha iyisini yaparız'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Siper savunma sisteminde hedeflere ulaşmaya devam ediyoruz. "Vermezseniz vermeyin, biz daha iyisini yaparız' noktasındayız
Türkiye'den 'Siper Füzesi' atağı! 'Vermezseniz vermeyin daha iyisini yaparız'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da, Siper Hava Savunma Sistemi'ne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"TESTLER BAŞARILI"

Siper Projesi'nde testlerin arka arkaya devam ettiğini dile getiren Demir, her testin, yeni bir kabiliyetin denenmesi, sisteme yeni bir kabiliyet kazandırılması, kabiliyetlerin geliştirilmesi veya bir adım öteye taşınması anlamına geldiğini söyledi. Demir, şöyle konuştu: "Her testimiz çok şükür gayet başarılı.

Amaçlanan noktalara ulaşan, onları gerçekleştiren testler oldu. Yakında bir testimiz daha olacak. Bu testlerin bize verdiği mesaj, gayet memnuniyetle görüyoruz ki Siper Projemiz gerçekten yolunda, çok iyi gidiyor.İsmail Demir
İsmail Demir

"VERMEZSENİZ VERMEYİN, DAHA İYİSİNİ YAPARIZ"

Kademeli hava savunma sisteminin oluşturulmasında, çeşitli kademelerde ülkemizin hava savunmasında önemli kabiliyetleri sahaya veriyor olacağız.

O açıdan bir taraftan Milli Muharip Uçak faaliyetleri devam ederken bir taraftan da hasımların oluşturabileceği hava üstünlüğünü önlemek amaçlı güzel bir hava savunma sistemini yerli olarak kurmak ve bunu hizmete vermek gibi bir yolda yürüyoruz.Siper
İnşallah bu çalışmaların sonucu artık ülkemiz 'Patriot mu verdiler, SAMP/T mi aldık, falanca ambargo uygulandı mı' gibi tartışmaların tamamen dışında kalacak. 'Kardeşim vermezseniz vermeyin, biz daha iyisini yaparız' deyip devam edeceğiz."

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