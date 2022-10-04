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Türkiye'den Yunanistan ve AB'ye Libya tepkisi: Hiçbir kıymeti yok

Türk Dışişleri, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptına tepki gösteren Yunanistan ile AB'ye cevap vererek, "Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur" denildi.
Türkiye'den Yunanistan ve AB'ye Libya tepkisi: Hiçbir kıymeti yok

Dün Türkiye ile Libya arasında hidrokarbon anlaşmasının imzalanması ve Ankara'nın Libya MEB'inde arama çalışması yapacak olması, Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'da endişe yarattı.

Konuyla alakalı açıklama yapan Türk Dışişleri, "Türkiye ile Libya Milli Birlik Hükümeti arasında dün (3 Ekim) imzalanan ve hidrokarbonlar alanında karada ve denizde ikili bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini öngören Mutabakat Zaptı hakkında Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur. İki egemen devlet arasında işbirliğine yönelik bu anlaşmaya itiraz edilmesi hem uluslararası hukuka, hem de BM’nin temel ilkelerine aykırıdır. Maksimalist deniz yetki alanı talepleriyle ve bu çerçevede yayımladığı ruhsat sahalarıyla sadece ülkemizin değil, Libya'nın da meşru haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan'ın Türkiye-Libya ilişkilerinin daha da ilerletilmesini önleme çabaları sonuç vermeyecektir.

AB'nin ise, Yunanistan'ın maksimalist taleplerine ve samimi diyalogdan kaçan ve uluslararası yargı yollarını tıkayan tutumuna destek olması hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır. AB, egemen üçüncü ülkeler arasındaki anlaşmalar hakkında yorum yapacak veya hüküm verecek uluslararası bir yargı organı değildir. Bu nedenle, hem AB'yi hem de AB'ye üye ülkeleri sınırlarını ve yetkilerini aşmamaya, uluslararası hukuka ve BM ilkelerine uygun olarak devletlerin egemenliklerine ve eşitliklerine saygı göstermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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