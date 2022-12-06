Türkiye'den Yunanistan'a ültimatom: Ya anlaşmaya uyun ya da gereğini yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, silahsızlandırılmış Adalarda tatbikat yapan Yunanistan'ın tutumunu eleştirerek, "Rüzgar eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız" dedi.

+90 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ATİNA'DAN ADALARDA TATBİKAT

Yunanistan olumsuz adımlar atıyor. Bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Silahsızlandırılmış adaların ihlalinden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'Bir gece ansızın' demesi bu. Bize yönelik tehditlere sessiz kalmamız mümkün değil. Gereken adımı hem hukuki zeminde hem de sahada atmaya devam edeceğiz. Rüzgar eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız, bir gece ansızın.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Yeni hükümetle beraber bazı olumlu adımların atıldığını görüyoruz. Üyelik konusu tamamen onların ahitnamedeki şartları yerine getirmesine bağlıdır.

Finlandiya’dan henüz bize yönelik silah ambargosunun kaldırıldığına yönelik bir açıklama olmadı, bu açıklamayı da bekliyoruz. İki ülke arasında uygulamada bir ayrım yapmıyoruz. Bizim Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç’in daha somut atması gereken adımlar var. Şahsın Türkiye’ye iade kararı memnuniyet verici, bizim listemizde adı yoktu. Ama sonuç olarak olup olmaması önemli değil.