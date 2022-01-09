  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

Türkiye'nin 2021'de yaş meyve sebze ihracatı 3 milyar doları geçti

Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatı 2021 yılında bir önceki seneye göre yüzde 13 artışla yaklaşık 3 milyar 83 milyon dolar oldu.
Türkiye'nin 2021'de yaş meyve sebze ihracatı 3 milyar doları geçti

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında 2 milyar 729 milyon dolar olan yaş sebze meyve ihracatında 2021'de yüzde 13 artış kaydedildi.

Geçen sene sektör ihracatçıları, yaklaşık 3 milyar 83 milyon dolarlık yaş meyve sebze dış satımı gerçekleştirdi.

Bu dönemde, bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 1 milyar 252 milyon dolarlık meyve, yüzde 25 artışla 875 milyon 713 bin dolarlık sebze, 934 milyon 891 bin dolarlık narenciye ihraç edildi. Dış satımın geri kalan kısmını da çay oluşturdu.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, yaş sebze ve meyve sektörünün ülke ekonomisine önemli katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Sektör olarak her geçen yıl ihracat rakamında artış yakaladıklarını dile getiren Sin, Kovid-19'a rağmen dış satımdaki artışın önemine dikkati çekti.

"Özveriyle çalışarak güzel neticeler elde ettik"
Sin, sektör temsilcilerinin yıl boyunca önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle ertelenen talep ve siparişler vardı. 2021'de aşının yaygınlaşmasıyla bu süreç normalleşti. Bizim de ihracat yaptığımız ülkelere yakınlığımızdan dolayı bunu iyi kullandık. Dünyada ham madde ve konteyner fiyatlarının yükselmesine rağmen ihracatçılarımız özveriyle çalışarak güzel neticeler elde etti. Bu rakamı mutlulukla karşıladık. Ülkemizde üretilen alın terini, dünyada en iyi şekilde değerlendirmek bizim ihracatçılarımızın işi. Bu yaptığınız işin neticesini almayı görmek de insanı mutlu ediyor. Yeni yılda bu ihracat rakamının üzerine koyarak güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Elimizden gelen bütün emeği ortaya koyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Biz sağlıklı ürün üretmek zorundayız bu kapsamda herkesin katkısını bekliyorum."

Sin, yeni yılda da ara vermeden çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, ülke ekonomisine önemli katkılar sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Meslek tanımı'nda karmaşayı sona erdirecek sistem hazır09 Ocak 2022 Pazar 11:57
  • EPDK, 22 şirkete lisans verdi08 Ocak 2022 Cumartesi 11:30
  • Başkentten ihracat geçen yıl 9,3 milyar dolara ulaştı08 Ocak 2022 Cumartesi 11:19
  • Bakan Bilgin'den memura yeni zam müjdesi!08 Ocak 2022 Cumartesi 10:44
  • Memur ve emekliye ek zam08 Ocak 2022 Cumartesi 09:52
  • BDDK'dan şirketler için kredi kararı07 Ocak 2022 Cuma 13:50
  • Fırıncılar TMO'nun eski fiyattan un satışını olumlu karşıladı07 Ocak 2022 Cuma 12:58
  • Türkiye'den 54 ülkeye 363,3 milyon dolarlık domates ihracatı07 Ocak 2022 Cuma 12:57
  • Türkiye'nin Libya'ya ihracatı yüzde 65 artışla 2,5 milyar dolara yaklaştı07 Ocak 2022 Cuma 12:57
  • Hataylı mobilyacılardan 2021'de 150 milyon dolarlık ihracat07 Ocak 2022 Cuma 12:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti