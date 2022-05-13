  • BIST 2.408,07
  • Altın 904.67
  • Dolar 15.4809
  • Euro 16.104
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Türkiye'nin 58'inci havalimanı açılıyor

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak.
Türkiye'nin 58'inci havalimanı açılıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında, yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binasının yanı sıra çay bardağı formundan esinlenilerek 36 metre yüksekliğinde kule inşa edildi. Gövdesi aydınlatılan kule, bölgenin siluetine de canlılık katacak.

Teknik ve yapım özellikleriyle kendi alanında dünyanın sayılı örnekleri arasında yerini alacak olan Rize-Artvin Havalimanı, yaklaşık 19 futbol sahası büyüklüğünde, bir başka deyişle 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip.

Havalimanının 49 bin metrekaresi, Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirildi.

Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa yolculuğunu, bölgedeki tarihi ve etkileriyle anlatmak üzere Çay Müzesi'ne ve sanatsal objelere yer verilen havalimanında, 448 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülke turizmine, ticaretine, üretimine sağlayacağı katkılarla, millete, çevreye, ülke ekonomisine hizmet edecek havalimanı, Doğu Karadeniz, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak taşımacılık zincirinin aktarma merkezi de olacak.

Havalimanı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'daki Kaputaş 'Avrupa'daki en iyi 40 plaj' arasında gösterildi13 Mayıs 2022 Cuma 13:10
  • Hava Kuvvetlerinin 401. Test Filo Komutanlığı milli silahları semalarda göreve hazırlıyor13 Mayıs 2022 Cuma 13:10
  • Diyarbakır'da 140 kilogram eroinle yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi13 Mayıs 2022 Cuma 12:48
  • Kamu ihalelerinde ek fiyat farkı uygulamalarının ayrıntıları belli oldu13 Mayıs 2022 Cuma 12:47
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz13 Mayıs 2022 Cuma 12:46
  • Türkiye'nin güneş enerjisi sektörü Almanya'da tanıtıldı13 Mayıs 2022 Cuma 12:46
  • Yeniden görülen 'Balyoz Planı' davasında 12 yıla kadar hapis istemi13 Mayıs 2022 Cuma 12:40
  • Bartın-Karabük kara yolundaki heyelan bölgesinde güçlendirme çalışması13 Mayıs 2022 Cuma 11:39
  • Nefes borusuna su kaçan Zeynep Mira'yı 'Heimlich manevrası' ile kurtardı13 Mayıs 2022 Cuma 10:53
  • Beykoz'da otomobil bagajında tehlikeli yolculuk13 Mayıs 2022 Cuma 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti