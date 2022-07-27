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Türkiye'nin bal ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 75 arttı

Türkiye'nin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği bal ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 75 arttı.
Türkiye'nin bal ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 75 arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak-Haziran 2022 döneminde 46 ülkeye 8 bin 892 ton bal ihraç edildi. Bu ihracattan 23 milyon 829 bin 670 dolar gelir sağlandı.

Buna göre ilk 6 aylık ihracat, 3 bin 800 ton bal karşılığı 13 milyon 597 bin 813 dolar gelir sağlanan 2021'in aynı dönemine göre miktarda yüzde 134, değerde yüzde 75 arttı.

ABD, Almanya ve İspanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Bal ihracatında 7 milyon 904 bin 362 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 3 milyon 640 bin 94 dolarla Almanya, 3 milyon 378 bin 193 dolarla İspanya izledi.

Türkiye, geçen yılın aynı döneminden farklı Slovenya, Peru, Maldiv Adaları, Danimarka, Lübnan, Yemen, Irak, Barbados, Moritanya, Liberya, Bangladeş, Kuzey Makedonya, Tayvan ve Portekiz'e de bal sattı.

"Katma değerli ve markalı ürün üretimine ağırlık verilmesi önemli"
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'nin, bal ihracatında yılın 6 ayını artış rakamlarıyla kapattığını söyledi.

Balın, ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlayan bir ürün olduğunu dile getiren Kalyoncu, Türkiye'nin flora çeşitliliği açısından da bal üretimi için çok önemli potansiyeller taşıdığını ifade etti.

Kalyoncu, bu kapsamda bal ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, çok daha üst rakamlara ulaşılabilmesi için katma değerli ve markalı ürün üretimine ağırlık verilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Her çiçek türüne göre balların markalanıp ihraç edilmesinin de önemli olduğuna işaret eden Kalyoncu, "Bu duruma göre ihracatçı ve yetiştiricilerimizin ivedilikle çalışma yaparak daha yüksek katma değerli ürün ihracatına önem vermeleri gerekmektedir." dedi.

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