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Türkiye'nin çeltik ambarında ekim mesaisi tamamlandı

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yarısına yakınını tek başına karşılayan Edirne'de yaklaşık 500 bin dönüm alanda çeltik ekimi yapıldı.
Türkiye'nin çeltik ambarında ekim mesaisi tamamlandı

Mayıs ayının ilk haftasında başlayan, toprağın tavı ve hava sıcaklıklarına göre yaklaşık 1 ay süren mesailerinde üreticiler, çeltik tohumlarını su doldurulan arazilere saçtı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, çeltik ekim mesaisinin tamamlandığını söyledi.

Üreticilere bereketli bir sezon dileyen Arabacı, "Edirne çeltik üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. En yüksek standartlarda üretim gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çeltik, ekiminden hasadına kadar zorlu bir süreci içeriyor. Tüm üreticilerimize sorun yaşamayacağı güzel bir sezon temenni ediyorum." dedi.

Üretici Hamdi Ar ise çeltik tarımının zorlu ve masraflı olduğunu belirtti.

Ekim sürecini tamamladıklarını aktaran Ar, en kaliteli ürünü yetiştirmek için yoğun mesai harcadıklarını sözlerine ekledi.

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