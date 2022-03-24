Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği tohumları toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yaklaşık 65 bin dekarlık alanda ayçiçeği tohumu ekiliyor.

Yaklaşık 1 milyon 633 bin dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, Antep fıstığı, ayçiçeği, fiğ ve yem bezelyesi gibi birçok ürün yetiştiriliyor.

Teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletmede, tohumluk hububatın yanında yağ bitkileri de yetiştirilerek ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi katkı sağlanıyor.

Toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için münavebe sistemiyle (ekim nöbeti) tarlalara ayçiçeği ekiminin yapıldığı işletmede, her yıl daha fazla arazi suyla buluşturularak ayçiçeği üretiminin daha geniş alana yayılması hedefleniyor.

Bu yıl 64 bin 400 dekar arazide başlayan ayçiçeği ekimi 45 mibzer, 120 işçi ve teknik personelle büyük bir hassasiyetle yürütülüyor.

"Ülke ekonomisine önemli katkı sağlamakta"

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Yalçın Günay, AA muhabirine, dünyanın en büyükleri arasında yer alan işletmelerinde bir yandan tohumların toprakla buluştuğunu, diğer yandan da ekili alanlarda ilaçlama ve gübreleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İşletmedeki arazilerin tüm yıl verimli şekilde kullanılması amacıyla hububatın yanı sıra yazlık yağ bitkilerinin de ekimlerinin gerçekleştirildiğini belirten Günay, "Ayçiçeği hem ülkemizin yağ endüstrisi için çok önemli bir ürün hem de yağ ihtiyacının karşılanmasında çok önem arz etmektedir. Ayrıca ayçiçeğinin yağı çıkarıldıktan sonra geriye kalan posası da hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Ayçiçeği bitkisi münavebe bitkisi olarak da çok önem arz etmektedir. Her yıl üst üste aynı ürünü ekmek yerine ayçiçeği bitkisiyle münavebeye giren tarlada daha yüksek verim alınmakta, ot mücadelesi daha iyi olmakta ayrıca bir sonraki ekilişinde yaprak, kök hastalıklarıyla mücadelede fayda sağlamaktadır." diye konuştu.

17 bin ton rekolte bekleniyor

Günay, geçen yıl yaşanan kuraklığa rağmen işletmede 17 bin ton yağlık ayçiçeği üretimi yapıldığını, bu yıl da bereketli bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

En yüksek verimi elde etmek için büyük çaba harcadıklarını vurgulayan Günay, "Bu yıl için 64 bin 400 dekarlık arazide 45 mibzerle ayçiçeği ekimine başladık. Önümüzdeki yıllarda ayçiçeği ekimi alanlarını daha da artırmayı planlıyoruz. İşletmemizde ayçiçeği hasadı ağustos ayının ilk haftasında başlayıp 20 gün içinde bitirilmektedir. 2022 yılında toplam 17 bin ton ayçiçeği rekoltesi beklemekteyiz. Elde edilen ayçiçeği ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır." dedi.