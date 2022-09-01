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Türkiye'nin en güçlü motoru için geri sayım

Türkiye'nin en güçlü motoru için geri sayım
TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "(TEI TF6000 turbofan motoru) Tasarımı bitti ve imalat aşamasında. hedefimiz önümüzdeki yılın ilk aylarında imalatını tamamlayıp ilk çeyrekte de marşa basabilmek." dedi.
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