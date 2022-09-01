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Türkiye'nin en güçlü motoru için geri sayım
Türkiye'nin en güçlü motoru için geri sayım
TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "(TEI TF6000 turbofan motoru) Tasarımı bitti ve imalat aşamasında. hedefimiz önümüzdeki yılın ilk aylarında imalatını tamamlayıp ilk çeyrekte de marşa basabilmek." dedi.
01 Eylül 2022 Perşembe 10:00
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.