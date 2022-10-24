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Türkiye'nin farklı illerinden gelen Kastamonu dernekleri Ankara'da bir araya geldi

İçişleri eski Bakanı Murat Başesgioğlu öncülüğünde kurulan Dernekler Platformu güç birliğini amaçlayan toplantıları devam ediyor.
Türkiye'nin farklı illerinden gelen Kastamonu dernekleri Ankara'da bir araya geldi

İçişleri eski Bakanı Murat Başesgioğlu öncülüğünde kurulan Dernekler Platformu güç birliğini amaçlayan toplantılar devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen Kastamonu dernekleri, Anıtkabir ziyareti sonrasında Ankaralılar Derneği'nde bulunan toplantı salonunda bir araya geldiler. Toplantıya, Murat Başesgioğlu'nun yanı sıra, Kastamonu eski milletvekili Fethi Acar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Ankara Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Şen, KAS-DER Başkanı Remzi Şen, Yazar Nail Tan ve çok sayıda dernek başkanları ve misafirler katıldı.

HEMŞEHRİLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Toplantıda konuşan Başesgioğlu, " sadece Kastamonu derneği değil bütün Kastamonulu STK ve sanat dernekleri de bu oluşuma katılmalı" dedi.

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DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Başesgioğlu'nun seçim sürecinde yaşadığı bir olayı anlatması salonda duygusal anlara sebep oldu. Başesgioğlu, "ilçeleri gezdiğimiz dönemde küçük bir çocuk geldi, 15 gün önce babası vefat etmiş, geldiği gibi gitmeye çalıştı. sordum kendisine, 'bugün günlerden salı okul yok mu?' 'traktörü sürecek kimse yok' dedi. 'okul var ama yurt olmadığı için gidemiyorum' dedi yurt olmadığı için 15 gündür okula gidemiyormuş, devamsızlıktan kalmak üzereymiş, adresini aldım milli eğitim müdürüne söyledim yurt işi oldu, takip ettim, sürekli aradım 'ne oldu?' dedim 'ayrıldım, açık liseye gideceğim' dedi. 'neden?' dedim, 'köyde traktörü kullanacak kimse yok' dedi. Bu benim gördüklerim, bizim devlet dışında sivil toplum dernekleri güçlü olmalı ve bu tür sorunlara çözümler üretmesi kolaylaşmalı" dedi.

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Başesgioğlu iklim değişikliği sebebiyle felaketler yaşandığını, Bozkurt'ta 500 yılda bir yağacak yağmurun yakın bir zaman içerisinde yağdığını, her 25 yılda bir bu tür yağışların sık olacağını ve tedbirler alınması gerektiğini söyledi. İklim değişikliği ile ilgili yapılan toplantıların önemine dikkat çeken Başesgioğlu, sahildeki ilçelerin sel ile imtihanın devam edeceğini bunun için önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

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DERNEKLER PLATFORMU BULUŞMALARI DEVAM EDECEK

Türkiye'nin değişik illerinden gelen Kastamonu derneklerinin başkanları toplantı sonrası sonuç bildirgesinde sık sık bir araya geleceklerini, Kastamonu adına yapılacak, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda işbirliklerini sürdüreceklerini deklare ettiler.

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