Türkiye'nin fındık ihracatında geçen yıl AB ülkeleri başı çekti

Türkiye'nin fındık ve mamulleri sektörünün geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiği 5 ülke Avrupa Birliği ülkelerinden oluştu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2020'ye göre, yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367,7 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin fındık ve mamulleri ihracatı ise 2021 yılında 2020'ye göre yüzde 16,6 artarak 2 milyar 260,7 milyon dolara çıktı.

Fındık ve mamulleri sektörü, söz konusu dönemde toplam ihracattan yüzde 1 pay aldı.

Fındık ve mamulleri sektörünün 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiği 5 ülke sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa, Polonya, Hollanda oldu. Böylece Türkiye'nin fındık ve mamulleri sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği 5 ülkenin hepsini AB ülkeleri oluşturdu.

Söz konusu dönemde fındık ve mamulleri sektörünün dış satımı Almanya'ya 536,4 milyon dolar, İtalya'ya 497,7 milyon dolar, Fransa'ya 163,1 milyon dolar, Polonya'ya 106,3 milyon dolar, Hollanda'ya 84,1 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

2020 yılında Cibuti, Fransız Polinezyası, Brunei, Gine Bissau, Benin ve Sierra Leone'ye dış satımı bulunmayan sektör 2021 yılında bu ülkelere de ihracat yaptı.

Miktar bazında en fazla ihracat artışı Almanya'ya gerçekleşti

Fındık ve mamulleri sektörü, 2021 yılında miktar bazında en fazla ihracat artışını Almanya'ya gerçekleştirdi.

Sektörün Almanya'ya ihracatı bu dönemde 98,9 milyon dolar arttı. Dış satımda Almanya'nın ardından İtalya'ya 92,8 milyon dolar, Fransa'ya 26,8 milyon dolar, Çin'e 26,5 milyon dolar, Polonya'ya 16,3 milyon dolar artış kaydedildi.

Fındık ve mamulleri sektörünün Çin'e ihracatı 79,5 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Sektörün miktar bazında ihracatının en fazla azaldığı ülkeler ise Kanada, Meksika, Suudi Arabistan, Avustralya ve ABD oldu.

Fındık ve mamulleri sektörünün dış satımı Kanada'ya 29,9 milyon dolar azalarak 35 milyon dolara, Meksika'ya 22,2 milyon dolar azalışla 965,8 bin dolara, Suudi Arabistan'a 8,4 milyon dolar gerileyerek 567 bin dolara, Avustralya'ya 5,5 milyon dolar azalarak 25,1 milyon bin dolara, ABD'ye 2,2 milyon dolar azalışla 36,5 milyon dolara indi.

İl bazında bakıldığında ise fındık ve mamulleri sektöründe en fazla ihracatı 781,9 milyon dolarla Trabzon gerçekleştirdi.

Trabzon'u, 716,8 milyon dolarla İstanbul, 306,3 milyon dolarla Giresun, 186 milyon dolarla Ordu, 69,8 milyon dolarla İzmir takip etti.