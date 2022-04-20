  • BIST 2.521,34
  • Altın 915.973
  • Dolar 14.6607
  • Euro 15.8535
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu toplantısında! Yeni dönem başlıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Bakan Koca, toplantının ardından önemli kararları açıklayacak!
Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu toplantısında! Yeni dönem başlıyor

Tüm Türkiye'nin gözü bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Milyonların merakla beklediği ve maske zorunluluğu konusunda yeni kararların açıklanacağı Bilim Kurulu toplantısı bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak.

Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.

BAKAN KOCA: SALGINI ZİHNİMİZDEN ÇIKARMA ZAMANI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, COVID servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."

MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALKMASI ANA GÜNDEM MADDESİ

Koca, maske uygulaması ve diğer tedbirlere ilişkin soruyu, "Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak." şeklinde cevapladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalet Bakanı Bozdağ: Bu alçak pusuyu kuran hainler en kısa sürede yakalanacak20 Nisan 2022 Çarşamba 10:31
  • Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi20 Nisan 2022 Çarşamba 10:22
  • Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu toplantısında! Yeni dönem başlıyor20 Nisan 2022 Çarşamba 10:07
  • Diyanet’ten hac ve umre açıklaması! Tarih belli oldu! İşte alınan kararlar20 Nisan 2022 Çarşamba 09:58
  • Konya'da 7 kişi katleden şahıstan şoke eden sözler! 'Beş kişiyi daha vuracağım'20 Nisan 2022 Çarşamba 09:55
  • Hırsızlık şüphelisine girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü20 Nisan 2022 Çarşamba 09:48
  • Arnavutköy'de gecekondu yangını korkuttu20 Nisan 2022 Çarşamba 09:47
  • Kumar baskınında 'asit' detayı; 185 kişiye 336 bin TL ceza20 Nisan 2022 Çarşamba 09:46
  • Dur ihtarından kaçan 2 kişinin hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi olduğu belirlendi20 Nisan 2022 Çarşamba 09:45
  • Rezidansta işkence olayına karışan çetenin 11 üyesi tutuklandı20 Nisan 2022 Çarşamba 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti