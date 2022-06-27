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Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Asgari ücret, memur ve emekli maaşları, bayram tatili...

Türkiye'de tüm gözler bu toplantıya kilitlendi. Kabine Toplantısı milyonları ilgilendiren önemli konu başlıkları ile bugün toplanacak. Asgari ücret, memur, emekli maaşları ve bayram tatili konuları masaya yatırılacak.
Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Asgari ücret, memur ve emekli maaşları, bayram tatili...

Türkiye'de milyonlarca kişi Beştepe'de yapılacak toplantıya kilitlendi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle bugün toplanıyor.

ASGARİ ÜCRET

Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması bekleniyor.

Taraflarla görüşmelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, konuya ilişkin kabineye bir sunum yapması beklentiler arasında.

ASGARİ ÜCRETE ZAM KARARI ÇIKARSA...

Eğer asgari ücretliye ara zam kararı çıkarsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

MEMUR VE EMEKLİLER

Enflasyon oranında fark alacak memur ve emeklilere, fazladan zam yapılıp yapılmamasının da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kabinede Kurban bayramı tatilinin süresi de ele alınacak. Bayram, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor.

Aynı hafta Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil. Bu nedenle "Bayram tatili dokuz güne çıkar mı?" sorusu gündemde.

ATILACAK YENİ ADIMLARA KARAR VERİLECEK

Kabine toplantısında enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da masada olacak. Son ekonomik veriler ışığında atılacak yeni adımlara karar verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalabalık bir ekiple katıalcağı NATO zirvesi öncesinde yapılan hazırlıklar da son kez masada olacak.

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