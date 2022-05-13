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Türkiye'nin güneş enerjisi sektörü Almanya'da tanıtıldı

Güneş enerjisi sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren 45 Türk firması, Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı'nda ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
Türkiye'nin güneş enerjisi sektörü Almanya'da tanıtıldı

Güneş enerjisi sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren 45 Türk firması, Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı'nda ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Türk şirketleri, küresel güneş enerjisi sektörünün önde gelen firmalarının katıldığı etkinlikte, Anadolu'nun güneş enerjisindeki potansiyelini yabancı yatırımcılara tanıttı. Ürünlerini sergileyen firmalar, iş bağlantıları kurdu.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümünün (GÜNDER) de yer aldığı etkinlikte katılımcılar, Türkiye'nin güneş enerjisindeki mevcut durumunu, sektörde önde gelen ülkelerin uygulamaları ve teknolojik yeniliklerle kıyaslama imkanı buldu.

Türk firmalarından rekor katılım
Global Enerji Derneği Başkanı ve GÜNDER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Dilek, programı değerlendirirken, Kovid-19 salgını sonrasında gerçekleştirilen Intersolar etkinliğine katılan firma sayısının rekor sayıda olduğunu söyledi.

Türk firmalarının bu büyüklükteki etkinliklere katılmalarının ve potansiyellerini göstermelerinin uzun vadede önemli olduğuna işaret eden Dilek, "Türk firmaları Intersolar'da Amerika ve Avrupa'dan yatırımcıların çok ilgisini çekti. Katma değer üreten ürünler yapan Türk firmaları, salgın sonrası kendini tanıtacak fırsatı bu etkinlikte yakalamış oldu. Türk firmalarının bu etkinlikten memnun olarak ayrıldığını görüyoruz. Komponent üreticilerinin markalaşması yönünde güzel bir adım attığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

ELİN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı da Anadolu coğrafyasının güneş enerjisinde Avrupa'nın pek çok ülkesinden çok daha yüksek potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin potansiyelini anlatmak için çabalarının süreceğini belirten Yalı, şunları ifade etti:

"Türkiye, sektördeki öncü şirketlerin birikim ve üretimlerini aktarabileceği bir yatırım üssü olma kapasitesine sahip. Dolaylı ve doğrudan istihdam yaklaşık 25 bin kişi düzeyinde. Bunun içinde sadece fotovoltaik panel üreticileri ve yan sanayicileri yaklaşık 12 bin kişiye ulaştı. Intersolar, bizim gibi üreticiler, yan sanayicilerimiz, mühendislik firmalarımız açısından yurt dışına açılıp ülkemize döviz geliri getirmemize olanak sağlayacak bir etkinlik. Son yıllarda fotovoltaik sektörü hiç olmadığı kadar hızlandı. Bu hızlanmaya Türkiye de elindeki imkanları en güzel şekilde değerlendirerek hazırlıklı giriyor. Bugün Intersolar fuarında birçok Türk katılımcı firmayı görmek ülkemiz açısından gururu verici."

Türkiye'nin güneş enerjisi profili
Türkiye'nin güneş enerjisindeki kurulu gücü mart sonunda 8 bin megavatı aştı. Güneş enerjisinde 2014'te 40 megavat olan kurulu gücün yaklaşık 8 yılda 8 bin megavatı geçmesiyle bu alanda bir eşik de aşılmış oldu.

AA muhabirinin GÜNDER'den edindiği bilgiye göre, Türkiye'de 30'un üzerinde güneş paneli üreticisi bulunuyor. Yıllık 5 gigavatı aşkın üretim kapasitesine sahip olan üreticiler, ülkedeki talebi karşılamanın yanında teknoloji ihracatı da yapıyor.

Ankara merkezli Elin Enerji'nin güneş panelleri için modül üretim kapasitesi yıl sonu itibarıyla 2,5 gigavata ulaşacak.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ise Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli tesisi özelliğini taşıyor.

Panel üreticilerinin yanında Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün çeşitli alalarında faaliyet gösteren şirket sayısı 1000 civarında bulunuyor. Sektördeki küçük ölçekli firmalar haricinde 250'nin üzerinde mühendislik, tedarik ve inşaat firmasının aktif olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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