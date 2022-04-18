Türkiye'nin Hac kontenjanı belli oldu! Ali Erbaş hacı adayı sayısını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edileceğini duyurdu.