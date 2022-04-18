Türkiye'nin Hac kontenjanı belli oldu! Ali Erbaş hacı adayı sayısını açıkladı

Türkiye'de milyonların beklediği hac kontenjanıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu açıklamada bulundu:
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek İnşallah.
19 Nisan’da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız.
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