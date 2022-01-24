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Türkiye'nin ham çelik üretimi 2021'de 40 milyon tonu aşarak rekor kırdı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yıl 2020'ye kıyasla yüzde 12,7 artışla 40 milyon tonu aşarak, tüm zamanların en yüksek üretim miktarına ulaştı.
Türkiye'nin ham çelik üretimi 2021'de 40 milyon tonu aşarak rekor kırdı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, dünya ticaretinde korumacılık önlemleri, ham madde ve enerji kıtlığı, karbon salınımı azaltma hedefi doğrultusundaki üretim kısıtlamaları sebebiyle piyasada meydana gelen belirsizliklere rağmen çelik sektörü başarılı bir yılı geride bıraktı.

Haziran 2020'den itibaren, Kovid-19 salgını döneminde yaşanan üretim düşüşlerinin ardından piyasaların kısmen canlanmaya başlamasıyla Türkiye'nin ham çelik üretimi artış eğilimine girdi.

Geçen yılın nisan ve mayıs aylarında Türkiye'nin çelik üretimindeki yüksek oranlı artışlar, büyük ölçüde 2020 yılında, salgın döneminde yaşanan üretim kayıplarının sebep olduğu baz etkisinden kaynaklandı. Yılın ikinci yarısından itibaren ise üretim, tüketim ve dış ticaret kademeli bir şekilde dengelendi. 2021'in tamamında ham çelik üretimi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,7 artışla 40,4 milyon tonla tüm zamanların en yüksek üretim miktarına ulaştı.

Açıklamada, "Doğal gaz ve elektrik kesintilerinden kaynaklanan üretim kayıplarına son verilebilmesi halinde, yatırımları devam eden yeni kapasitelerin devreye girmesi ile sektördeki canlılığın, önümüzdeki yıl da devam edeceğini öngörüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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