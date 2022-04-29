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Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 arttı

Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalatı yüzde 30,7 yükselişle 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat yüzde 30,7 artışla 30 milyar 878 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,1 artarak 4 milyar 666 milyon dolardan 8 milyar 169 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2021'de yüzde 80,2 iken geçen ay yüzde 73,5'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat martta yüzde 18,6 artarak 17 milyar 959 milyon dolardan 21 milyar 292 milyon dolara yükseldi.

Martta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 9,2 artışla 19 milyar 615 milyon dolardan 21 milyar 429 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı martta 136 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 13,7 artarak 42 milyar 721 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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