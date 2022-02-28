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Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 arttı

Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalatı yüzde 54,2 artışla 27 milyar 848 milyon dolar oldu.
Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 arttı

Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalatı yüzde 54,2 artışla 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 234,9 artarak 10 milyar 261 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2021'de yüzde 83 iken, geçen ay yüzde 63,2'ye geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat ocakta yüzde 19,6 artarak 16 milyar 751 milyon dolara yükseldi.

Ocakta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 31,1 artarak 18 milyar 413 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ocakta 1 milyar 662 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 25,4 artarak 35 milyar 164 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91 olarak kayıtlara geçti.


Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, ocak ayında imalat sanayisinin payı yüzde 93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,1 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ara mallarının payı yüzde 83,9, sermaye mallarının payı yüzde 10 ve tüketim mallarının payı yüzde 6,1 olarak belirlendi.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada
Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 618 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı 1 milyar 221 milyon dolarla ABD, 1 milyar 25 milyon dolarla İtalya, 948 milyon dolarla Birleşik Krallık, 883 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,4'ünü oluşturdu.

Rusya geçen ay ithalatta ilk sırada yer aldı. Ocakta Rusya'dan yapılan ithalat 4 milyar 637 milyon dolar olurken bu ülkeyi 3 milyar 95 milyon dolarla Çin, 1 milyar 440 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 279 milyon dolarla ABD, 769 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,3'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalırken ithalat yüzde 10 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracatta yüzde 16,8, ithalatta yüzde 51,9 artış hesaplandı.

Öte yandan, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı ocakta yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti.

Ocakta imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 63,2 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin, imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı ocakta yüzde 9,9 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri
Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 16 milyar 690 milyon dolara, ithalat yüzde 50,6 artışla 26 milyar 831 milyon dolara ulaştı.

Ocakta dış ticaret açığı yüzde 183,2 yükselerek, 3 milyar 580 milyon dolardan 10 milyar 141 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2021'de yüzde 79,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 62,2'ye geriledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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