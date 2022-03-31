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Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 arttı

Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalatı yüzde 44,5 yükselerek 27 milyar 885 milyon dolar oldu.
Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 yükselerek 3 milyar 347 milyon dolardan 7 milyar 881 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2021'de yüzde 82,7 iken geçen ay yüzde 71,7'ye geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat şubatta yüzde 25,5 artarak 15 milyar 246 milyon dolardan 19 milyar 130 milyon dolara yükseldi.

Şubatta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 26,8 artışla 15 milyar 523 milyon dolardan 19 milyar 690 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı şubatta 560 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 26,2 artarak 38 milyar 820 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,2 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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