Türkiye’nin ilk Açıkhava Motosiklet Fuarı Ankara’da düzenlendi

Ankara Ankamall AVM’de Türkiye’nin ilk Açıkhava Motosiklet Fuarı düzenlendi. Ankara dışından da birçok katılımcı Açıkhava Motosiklet Fuarı’na yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin ilk Açıkhava Motosiklet Fuarı Ankara Ankamall AVM otopark alanında motosiklet sevenlerine kapılarını açtı. Ankara dışından da birçok katılımcı fuara ilgi gösteriyor. Motosiklet, bisiklet ve arazi araçlarını meraklılarıyla buluşturan fuar, motosikletle ilgili çalışan dernek ve kulüpler de alanda yerlerini aldı.

TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK OLUŞUM

Motosiklet derneği görevlisi Ersel Erbaş gazetemize konuştu. Erbaş, “Motosiklet Derneği Türkiye’deki en büyük oluşumlardan birisidir. İçinde birimlere sahip olan bir dernektir. Genç gücü kadın gücü ve kurye gücü olmak üzere 3 birimi bulunmaktadır. Bu birimler kendi içinde birimlere ayrılmaktadır. Şu anda Gazi Üniversitesinden Ankara Hacı Bayram Üniversitesi ODTÜ Üniversitesinden üyelerimiz bulunmaktadır” dedi.

TOPLUM YARARINA ÇALIŞIYORUZ

Dernek yetkilisi Erbaş, ”Biz bir satış firması değiliz biz servis bakım ünitesi değiliz ya da motosiklette ilgili diğer ürünleri satan firma değiliz biz motosiklet sevenlerini bir araya getiren büyük bir oluşumuz. Ayrıca motosiklet ve motosiklete bağlı olarak sivil toplum çalışmaları hakkında oluşum oluşturmaktayız. Farkımız şu dernek olarak Türkiye’de Toplum yararına çalışıyoruz. Motosiklet Tutkunlarının sadece motosiklete dâhil değil ayrıca motorcuların trafikteki haklarını da korumaktır” şeklinde konuştu.

Zafer ALTUNTAŞ /İLKSAYFA