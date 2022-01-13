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Türkiye'nin ilk cep uydusu, uzaya fırlatıldı

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nda görev yapan üniversitelilerin tasarladığı Türkiye'nin en küçük cep uydusu, ABD'den SpaceX Falcon roketi ile uzaya fırlatıldı.
Türkiye'nin ilk cep uydusu, uzaya fırlatıldı

ZBEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 2017 yılında temel haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefiyle Türkiye'nin en küçük cep uydusunu tasarladı. 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk 'pocketqube uydusu' olma özelliğini taşıyan cep uydusunun, pandemi nedeniyle geçen yılki uzay yolculuğu ertelendi. Yapılan hazırlıklar sonucunda cep uydusu, uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye gönderildi. ABD, İskoçya, İsrail, Almanya ve İspanya gibi dünyanın birçok ülkesindeki uluslararası şirket ve üniversitelerin cep ve küp uydularının arasında Türkiye'yi temsil eden cep uydusu, SpaceX Falcon roketine yerleştirildi.

ROKETİN FIRLATILMA ANI COŞKUYLA İZLENDİ

Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden SpaceX'e ait Falcon-9 roketinin uzaya fırlatılma anı ise ZBEÜ Farabi Kampüsü'ndeki Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nden ABD'ye bağlanılarak canlı izlendi. Programa ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Sartuk Karasoy, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Erol, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saat 18:25'i gösterdiğinde roketin uzaya fırlatılma anı ise büyük bir heyecana sahne oldu. Öğrenciler, roketin fırlatılma anında alkışlarla tempo tutarak coşkuya ortak oldu. Grizu-263 takımı da birbirlerine sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.

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