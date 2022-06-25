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Türkiye'nin ilk FSRU gemisi 1 yılda 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı

Türk bayrağına sahip Ertuğrul Gazi'nin aktardığı 2,1 milyar metreküplük gaz, İstanbul'un 6 aylık, Ankara'nın 1 yıllık, İzmir'in ise 3 yıllık konutlardaki doğal gaz tüketimine denk geliyor.
Türkiye'nin ilk FSRU gemisi 1 yılda 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı

 Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi, 1 yılda yaklaşık 2,1 milyar metreküp gazı ulusal sisteme aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son yıllarda Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliği için birçok yatırım devreye alındı.

Bakanlık öncülüğünde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından atılan adımlarla doğal gaz giriş kapasitelerinin yükseltildiği, doğal gaz giriş kapasitelerini artırmanın yanında depolama alanında da yatırımların hız kesmediği bildirildi.

Açıklamada, Türk bayraklı Ertuğrul Gazi'nin geçen yıl 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle faaliyete başladığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Aradan geçen tam 1 yılda Ertuğrul Gazi, Türkiye'nin doğal gaz arzı için gece gündüz demeden hizmet etti. Bu süre zarfında Ertuğrul Gazi'ye gemiden gemiye tam 24 defa LNG transferi gerçekleşti. Bunun sonucunda Ertuğrul Gazi 2,1 milyar metreküp doğal gazı ulusal sisteme aktardı. Sadece Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık performansı, İstanbul'da 6 ay, Ankara'da 1 yıl, İzmir'de ise konutların 3 yıllık tüketimine denk geliyor. Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kilit role sahip Ertuğrul Gazi, ülkesine hizmet etmeye devam ediyor."

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