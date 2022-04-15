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Türkiye’nin ilk 'kömür deneyim ocağı' açıldı

Zonguldak'ta Maden Müzesi bünyesinde Türkiye'nin ilk 'kömür deneyim ocağı' açıldı.
Türkiye’nin ilk 'kömür deneyim ocağı' açıldı

Zonguldak'ta 2016 yılında hizmete açılan Maden Müzesi'nin bir parçası olarak 'kömür deneyim ocağı' oluşturuldu. Yeraltı hissini yaşatmak için ziyaretçileri kafesle karşılayan 'kömür deneyim ocağı'nda; maden sektöründe kullanılan araçlar yer alırken, maden içerisindeki tünelde de üretim teknikleri gösteriliyor. 'Kömür deneyim ocağı'nın açılışına; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve daire müdürleri katıldı. Madenci korosunun sahne aldığı açılışta, öğrenciler de halk oyunları gösterisi sundu. Daha sonra 'kömür deneyim ocağı' gezildi.

'Kömür deneyim ocağı'nın turizme katkı sağlayacağını belirten Vali Mustafa Tutulmaz, "Çok inandığım bir projeyi bugün hayata geçiriyoruz. Zonguldak turizminin, etkinliğini ikiye katlayacak bir proje. Eğer iyi bir şekilde sürdürebilirsek, işletebilirsek Zonguldak turizmi adına önemli bir proje olacak. Turizmi, ekonomik bir değer olarak öne çıkarmamız gerekiyor. Burayı iyi işleterek, turizme ilgiyi arttırarak devam ettireceğiz. Buraya girmek için, Türkiye'nin birçok yerinden insan gelecek. Belki bizi diğer illerden ayırt eden en önemli özellik; bu endüstri mirasımız. Diğer değerlerimizin alternatifi var ama endüstri mirasımızın alternatifi yok" dedi.

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