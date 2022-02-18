  • BIST 2.027,14
  • Altın 828.037
  • Dolar 13.6125
  • Euro 15.4779
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Türkiye'nin ilk su altı müzesinin heykelleri içler acısı

Türkiye'nin ilk su altı müzesi olan Side Su Altı Müzesi, bakımsızlık ve yasak olmasına rağmen kaçak avcıların demirlemek için attıkları çapalar nedeniyle zarar gördü.
Türkiye'nin ilk su altı müzesinin heykelleri içler acısı

Antalya Deniz Ticaret Odası tarafından 2015 yılında Türkiye'nin ilk su altı müzesi, Manavgat ilçesi Side bölgesinde 400 bin lira maliyetle hayata geçirildi. İlk yılında 30 bin kişinin ziyaret ettiği müzede, 5 ayrı temada 117 heykel bulunuyor.

Side'nin 1,5 mil açığında 11, 18 ve 22 metre derinlikte yer alan 3 bölümde, Kurtuluş Savaşı, çöllerdeki deve kervanı, Mevleviler, mitolojik deniz tanrısı Poseidon heykelleri bulunuyor. 9 ayda tamamlanan heykeller arasında en büyük ve dikkat çekeni deniz tanrısı Poseidon'un heykeli oldu.

ÇAPALARIN ZARARI 
2021 yılına kadar ortalama 70 bin kişinin ziyaret ettiği müze, dalış tutkunlarına seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor. Müze, bugünlerde bakımsızlığıyla dikkati çekiyor. Deniz dibinde balıklara yuva olan üzerleri yosunla kaplanan heykellerin birçoğu ya kırılmış ya da dipteki sabitleme bağlantılarından koparak yan yatmış halde.

Side Su Altı Müzesi'nin bulunduğu alanın yüzeyinde her türlü avcılık yasaklanmış olmasına rağmen yasağa uymayanların attığı ağlar da heykellerin üzerini kaplamış. Tekne sabitlemek ve balık avlamak için atılan çapalar da bazı heykelleri ortadan kırıp içindeki demir iskeleti açığa çıkarmış.

KIRILAN HEYKELLER VAR 
Side'de dalış okulu bulunan Şahin Gerçek, hem görüntü itibarıyla çirkin bir görüntü oluştuğu, hem de demirlerin dalış yapan tatilcilere zarar vereceğini belirterek, “Profesyonel de amatör de bu alanda dalış yapabiliyor. En büyük yaramız, bu müzenin bakımsız kalması. 2015 yılından bu yana ilgilenen olmadı. Atılan hayalet ağlar heykelleri devirdi. Bunları gördük ve tespit ettik. Kırılan heykeller var. Tehlike arz ediyor. Kırılan heykellerin demirleri çıkmış. Görüş az olduğu durumlarda dalış yapanlar bu demirlerden yaralanabilir. Dalış yapanlar da bu manzarayı görünce hayal kırıklığı yaşıyor" dedi.

HATALI DEMİRLEMELER, AĞLA AVCILIK 
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) Antalya Şube Müdürü Cüneyt Koşu, müzenin çok sayıda turist ağırladığını söyledi. Side'nin kalkınması ve su altına dikkat çekilmesi için bu projenin hayata geçirildiğini belirten Koşu, Meksika'daki bir su altı müzesinden yola çıkıldığını ifade etti. Side Su Altı Müzesi'nin sahipsiz kalmış gibi göründüğünü, ancak deniz ticaret odası olarak her zaman müzeye bütçe ayırdıklarını da kaydeden Koşu, şöyle konuştu:

“Hatta kopan şamandıraları daha yeni değiştirdik. Yıllık ihtiyaca göre ne ayrılması gerekiyorsa ayırıyoruz. Heykellerin zaman içerisinde zarar görmesi beklenir. Bu kaçınılmazdır. Ancak demirlenmesi yasak saha olarak ilan edilen bu bölgenin, yerel halk tarafından çok iyi korunması lazım. Ben de dalış yaptığımda gördüm. Hatalı demirlemeler, ağla avcılık yapılması nedeniyle heykeller zarar görmüş. Kırıldığını ve heykellerin ağlarla kaplandığını gördük" diye konuştu.

YERİNDEN KOPARAK YAN YATTI 
Zarar gören heykellerin son durumu, su altı kameraları tarafından kaydedildi. Heykellerin büyük kısmının yosunlarla kaplı ve deniz canlılarına yuva olduğu görülürken bazı heykellerin tabandaki bağlantılarından koparak yan yatması dikkati çekti.

Kurtuluş Savaşı'nın tasvir edildiği heykel gruplarında ise askerlerin tüfeklerinin kırıldığı, bazılarının ise bağlantı noktalarından koparak deniz tabanına düştüğü görüldü.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ilk su altı müzesinin heykelleri içler acısı18 Şubat 2022 Cuma 09:56
  • Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan öldü18 Şubat 2022 Cuma 09:54
  • Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de18 Şubat 2022 Cuma 09:40
  • Anket şirketleri canlı yayında açıkladı! İşte parti parti son oy oranları18 Şubat 2022 Cuma 09:38
  • Baharın müjdecisi cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek18 Şubat 2022 Cuma 09:34
  • Masailer topraklarında kalmak için hükümete karşı 2,3 milyon imza topladı18 Şubat 2022 Cuma 09:34
  • Güney Çin Denizi'ne düşen F-35 görüntülerini sızdıran 5 ABD askeri suçlu bulundu18 Şubat 2022 Cuma 09:33
  • Dört milyon haneye doğal gaz desteği başvuruları başladı18 Şubat 2022 Cuma 09:32
  • FETÖ'ye büyük operasyon: 45 ilde gözaltı kararı!18 Şubat 2022 Cuma 09:30
  • Cep yakan sebze fiyatları geriledi: Salatalık 35 TL'den 13 TL'ye düştü18 Şubat 2022 Cuma 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti