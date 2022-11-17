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Türkiye'nin ilk Zihinsel engelliler hentbol takımı spora kazandırıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Çiğdem Gamze Özkan öncülüğünde Manisa Özel Sporcular Hentbol Takımı ile Türkiye'nin ilk zihinsel engelliler hentbolu başladı.
Türkiye'nin ilk Zihinsel engelliler hentbol takımı spora kazandırıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Çiğdem Gamze Özkan'ın öncülüğünde kurulan Manisa Özel Sporcular Hentbol Takımı, Türkiye'nin ilk zihinsel engelliler hentbol ekibi oldu.

Manisa Özel Sporcular Hentbol Takımı kurucularından Dr. Özkan ve takım oyuncuları, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Hentbol aşkı engel tanımaz" fikriyle yola çıktıklarını ve 2'si kız 14 otizmli gençle Manisa Özel Sporcular Hentbol Takımı'nı oluşturduklarını belirten Özkan, proje paydaşları arasında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de yer aldığını kaydetti.

Dr. Özkan, "Türkiye'nin de kabul ettiği Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nin tavsiye kararı ile belirlenen 'Engelli bireylerin kültür, spor, turizm ve boş zaman etkinliklerine tam, eşit ve etkin katılımının sağlanması üzerine üye devletlere yönelik kararı' doğrultusunda zihinsel engelli bireylerin fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesine gereksinim olması sebebiyle bu projeyi başlattık." diye konuştu.

Projenin bilimsel ön hazırlığının devam ettiğini ifade eden Dr. Özkan, "Bu proje kapsamında zihinsel engelli bireylere hentbol branşı açılmasının yanı sıra, bireylerin sağlık göstergeleri, bakımlarını yapan kişiler ile ailelerinin stres yönetimi ve spora yönelik tutumları değerlendirilecek. Bu çalışmada özel gereksinimli bireylere karşı toplumsal duyarlılığın gelişmesini hedefledik. Paydaşların uygun görüşleriyle proje alt yapısına uygun hibe programlarına başvuru da yapacağız." şeklinde konuştu.

Bu projede, çalıştığı üniversitede görev yapan öğretim üyesi Dr. Dilay Açıl ile birlikte Manisa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Raşide Kuyumcu ve antrenörler Alper Akay, Fatma Gümüş'ün de büyük katkıları bulunduğunu aktaran Özkan, zihinsel engelli hentbolunun gelişmesi için bilimsel çalışma yürüttüklerini belirtti.

Dr. Özkan, "İlk adımı atmış bulunmaktayız. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) da destekleriyle projemizde yol kat edeceğimize inanıyoruz. Asıl amacımız engelli bireyler diye adlandırdığımız otizmli, down sendromlu, mental retardasyonu olan bireyleri topluma kazandırmak. Onların da sağlıklı bireyler gibi sosyalleşmelerini, takım oyunları içerisinde amaçladığımız sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını kazanmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

"TÖSSFED'DE ZİHİNSEL ENGELLİ HENTBOL BRANŞI AÇILMASINI İSTİYORUZ"

Çiğdem Gamze Özkan, engelli ailelerinin desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Projemizle TÖSSFED'de zihinsel engelli hentbol branşı açılmasını istiyoruz. Şubenin açılmasıyla Türkiye genelinde ilk özel gereksinimli çocuklar hentbol takımları ve ligi ortaya çıkacak. Yaşanan zorlukları hepimiz biliyoruz. Ailelerin sosyalleşmesi, spora yönelik farkındalıklarının değişmesi açısından proje önemli. Algıladıkları stresi de sosyal ortamda azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

THF Başkanı Uğur Kılıç'a özellikle teşekkür eden Özkan, "Amacımız zihinsel engelli bireylerin gözlerindeki ışığı sürdürmek. Sporcularımızın ve ailelerin gözlerinde gördüklerimiz çok anlamlı. Bunun sürdürülebilir olması için hem THF'nin hem de TÖSSFED'in desteklerini bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ HENTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ

Manisa Otizm Hentbol Takımı oyuncularından kaleci İbrahim Sargın, "Çok mutluyum. Kaleciyim ve iyi kurtarışlar yaptım. Çok çalıştım, güzel duygular yaşadım. Arkadaşlarımla birlikte mutlu oldum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Cimnastik de yapıyorum. Cimnastikte Kovid-19 salgını öncesinde 2 yıl Türkiye birincisi oldum. Hentbolda kalecilik yapıyorum ve topu kurtardıkça çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

İbrahim Sargın'ın annesi Hatice Sargın, "İbrahim'in ikizi de var. İkiz kardeşi daha sakin ama İbrahim çok sosyal bir çocuk. Cimnastiğe senelerdir gidiyor. İki kez üst üste Türkiye birincisi oldu. Şimdi hentbolda da başarılı olacak. Zeki ve çok çalışıyor. Hentbolda inşallah hepsi iyi yerlere gelecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan Ferhat Şeker, "Hentbolda çok mutluyuz. Bu proje iki aydır devam ediyor. Spora yüzmeyle başladım. 2015'ten beri yüzüyorum. Hentboldan da çok memnun kaldık. İnşallah devamını getireceğiz." dedi.

Ferhat Şeker'in annesi Hatice Sema Akgümüş, "THF'ye böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ferhat yüzücüydü. Otistik olduğu için bireysel sporla ilgileniyor. Grup çalışmalarında geri kalıyorduk. Hentbol bizim açımızdan çok iyi oldu." şeklinde konuştu.

Oyunculardan Murat Efe, "Buraya gelmekten, arkadaşlarla beraber hentbol oynamaktan çok memnunum. Maçımızı kazandık, kupayı da aldık. İnşallah gelecek senelerde başka illere de gitmek istiyoruz. Eskiden basketbol oynadım. Hentbol daha güzel. Çok güzel duygular yaşadım. Ankara'yı da beğendim. THF'ye teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Burak Başkaya ise "Okuldayken futbol oynadım ve yüzmeye gittim. Şimdi buraya geldim. Hentboldan memnun kaldım. İlerde hentbol ile madalya kazanmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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