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Türkiye'nin imzaladığı 4 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 4 milletlerarası antlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye'nin imzaladığı 4 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de

Azerbaycan'la 11 Kasım 2021'de imzalanan Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşması'na göre iki ülke, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında politikaları ve pratik uygulamaları koordine edecek.

Taraflar ayrıca balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğiyle ilgili kurum ve kuruluşlarında faaliyet gösteren balıkçılık uzmanlarına yönelik eğitimler düzenleyecek, uzman değişimi yoluyla tecrübe paylaşımında bulunacak.

Anlaşmayla iki ülke arasında Balıkçılık Ortak Komitesi kurulmasına da karar verildi.

Türkiye ile Kamboçya arasında 2018'de imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'ya göre taraflar, birbirinin yatırımcılarına karşı hiçbir ayrımcı tutum içinde olmayacak ve üçüncü ülke yatırımcılarının sahip olduğu haklardan en elverişlisini uygulayacak.

Ayrıca iki ülke, birbirinin yatırımcılarını ülkelere girişinde ve geçici ikamet başvurularında elverişli olarak değerlendirecek.

Ruanda ile imzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması ise iki ülke arasında suçu önleme, suçun soruşturulması, kara para aklama ve kaçakçılık gibi sınır aşan suçlar, yasa dışı maddelerin üretimi ve kaçakçılığı, yasa dışı göç, bazı ürünlerin yasa dışı ticareti ve terörle mücadele gibi alanlarda iş birliğini öngörüyor.

Buna göre taraflar sınır aşan suçlarda eylemler, suç örgütleri ve yapılanmaları ile suç örgütlerinin dış bağlantıları hakkında birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunacak.

Anlaşmaya konu suçlarla ilgili kişi bilgisi, belge ve istihbarat bilgi paylaşımı yapacak taraflar ayrıca anlaşmada yer alan bazı suçlarla ilgili tuttukları raporlar ve risk raporlarının değişimini de yapacak.

Taraflar, değişimi yapılan belgelerin kaybolması, çalınması, imhası ile kişisel verilerin yetkisiz kişilerce görülmesine karşı da gerekli tedbirleri alacak.

Brezilya'yla 2017'de imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşması'na göre ise iki ülkenin tayin ettiği hava yolu şirketleri, anlaşmayı imzalayan ülkeler üzerinde iniş yapmaksızın uçma hakkı, duraklama hakkı ve yolcu indirip alma haklarına sahip olacak.

İki ülkenin hava araçları bazı vergilerden de muaf tutulacak. Bazı alanlarda alınan güvenlik önlemleri dışında transit uçuşlar ise basit kontrollerin ardından yapılacak.

Anlaşmada havacılık güvenliği, sertifikaların tanınması, yabancı personelin durumu, seyahat belgelerinin güvenliği ve rekabet gibi alanlarda da maddeler yer aldı.

İki ülke arasında yapılan anlaşma Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından da tescil edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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