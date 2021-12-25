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Türkiye'nin kabusu! Ölü sayısı 73'e yükseldi

Sahte içki kaynaklı ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Sakarya, Antalya ve Gaziantep'te 5 kişi daha hayatını kaybetti. Sahte içkiden ölenlerin sayısı 73'e yükseldi.
Türkiye'nin kabusu! Ölü sayısı 73'e yükseldi

Sakarya'da son 10 gün içinde rahatsızlanan 3 hasta, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3'ü de yoğun bakım ünitesinde, metil alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedavi görüyordu. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.

Antalya'da bir otelde teknik müdür olarak çalışan Ahmet Gençler de evinde ölü bulundu. İncelemelerde, sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Gaziantep'ten de ölüm haberi geldi. 38 yaşındaki Hatice Mutlu sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir'deyse 50 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. 30 Ton sahte içki ele geçirildi.

ISPARTA'DA 808 LİTRE SAHTE AİÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 808 litre sahte içki ele geçirdi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uludere mevkisinde bir bağ evinde sahte içki imal edildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Meskende, satışa hazır 800 litre şarap ve 8 litre viski ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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