Türkiye'nin krizi çözdüğü günde Rusya'dan flaş Yunanistan hamlesi!

Rusya 'dostane' olmayan ülkeler listesini güncelledi. Yunanistan, Danimarka, Hırvatistan, Slovakya ve Slovenya listeye eklenen ülkeler oldu. Rusya, bu ülkelere ekonomik şartlar getirdi. Bu ülkeler borçlarını ruble cinsinden ödemek zorunda.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan küresel gıda krizinin aşılması için bugün İstanbul'da tarihi bir adım atıldı. Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl taşınmasına ilişkin anlaşma Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri António Guterres'in katılımı ile düzenlenen törende imzalandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son derece önemli planın icrası İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte bugün Rusya, Doğu Akdeniz'de kışkırtma girişimleri yapan Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 5 ülkeyi "dost olmayan ülke" ilan etti.

Rusya aleyhinde politikalar yürüten ülkelere karşı oluşturulan "hasım ülkeler" listesi Rus hükümeti tarafından genişletilmeye devam ediliyor. Rus hükümeti basın servisi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkelerin eklendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Hükümet, yurt dışındaki Rus konsolosluk ve diplomatik misyonlarına dostça olmayan eylemlerde bulunan yabancı devletlerin listesini güncelledi. Listeye Yunanistan, Slovenya, Slovakya, Hırvatistan ve Danimarka ilave edildi" denildi.

Açıklamanın devamında listeye alınan ülkelerin diplomatik temsilciliklerde görev yapacak personel sayısına sınırlama getirildiği vurgulanarak, "Böylece yeni kararnameye göre Yunanistan'a 34, Danimarka'ya 20, Slovakya'ya 16 kişilik sınır getirildi" ifadelerine yer verildi. Slovenya ve Hırvatistan'ın ise temsilciliklerinde hiç personel bulunduramayacağının altı çizildi.

EKONOMİK ŞARTLAR GETİRDİ

Bu kararla birlikte Rusya, bu ülkelere ekonomik şartlar da getirdi. Bu ülkeler borçlarını Rus para birimi "ruble" cinsinden ödemek zorunda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yılın nisan ayında "hasım ülkeler" kararnamesini imzalamıştı. Rusya tarafından oluşturulan "hasım ülkeler" listesine ilk olarak geçtiğimiz yılın mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çekya eklenmişti.