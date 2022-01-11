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Türkiye'nin makine ihracatı 22 milyar doları aştı

Türkiye'nin dış satımına önemli katkı sağlayan makine sektöründe geçen yıl 22,4 milyar dolarlık ürün ihraç edildi.
Türkiye'nin makine ihracatı 22 milyar doları aştı

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer, AA muhabirine, makine ihracatının 2021'de hedeflerine uygun olarak arttığını söyledi.

Türkiye'nin 2021 yılı toplam dış satımının 2020'ye kıyasla yüzde 32,9 artarak 225,4 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Gencer, ekonominin dinamik yapısına ve yüzde 33'lük ihracat artışını mümkün kılan üretim gücüne inandıklarını vurguladı.

Gencer, Kovid-19 salgınının yol açtığı koşullar nedeniyle makine imalatçıları olarak 2020'yi çok zor geçirdiklerini dile getirerek, "Buna rağmen makine ve aksamları ihracatı geçen yıl, 2020'ye göre yüzde 21,4 artarak 22,4 milyar dolara yükseldi. İhracattaki bu yükseliş, 2019 yılına göre yüzde 14,6'lık bir artışa işaret etti." dedi.

Bu dönemde, makine ihracatının yaklaşık üçte ikisinin küresel ölçekte en istikrarlı pazarlar olarak kabul edilen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD ve İngiltere gibi en rekabetçi pazarlara gerçekleştirildiğini aktaran Gencer, Rusya, Irak ve Özbekistan'ın da diğer önemli pazarlar olduğunu kaydetti.

Birlik üyeleri ve yerli makine imalatçılarından aldıkları bilgilere göre ihracatta geçen yıl yakalanan ivmenin güçlenerek sürdüğüne dikkati çeken Gencer, "Bu durum, halihazırdaki koşullarda temel bir değişiklik olmaması halinde 2022 sonu itibarıyla makine ve aksamları ihracatımızın 25 milyar dolar seviyesine ulaşacağına işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

2030'a kadar yıllık makine ihracatının 63 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor
Emre Gencer, salgın nedeniyle kapanmaların en yoğun olduğu dönemde bile imalatçıların yoğun çalıştığını belirtti.

Kovid-19 sürecinde devlet desteklerinin sağladığı katkılara değinen Gencer, şöyle konuştu:

"Makine ihracatında geçen yıl kaydedilen bu yüksek oranlı artışı sağlayan temel faktör olarak salgının ortaya çıktığı dönemde süratle uygulamaya konulan devlet yardımları programlarında, sektörümüze öncelikle desteklenecek sektör statüsü tanınması ve saha uygulamalarının da bu anlayışla yapılmasının ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu sayede firmalarımızın, kapanma önlemlerinin uygulandığı dönemde, ihracat ve işletme kredilerine erişimlerinde yaşanan zorluklar aşılabilmiş, ihracat sevkiyatları kısa kesintiler haricinde sürdürülebilmiştir. Buna ilave olarak AB ülkelerindeki firmaların, salgınının ortaya çıkardığı sorunlar nedeniyle tedarik zincirlerini gözden geçirmeleri sürecinde, yakın coğrafya ülkelerini ve dolayısıyla ülkemizi ön plana çıkarmalarının da ihracatımıza ciddi katkısının olduğu şüphesizdir."

Uluslararası bir kuruluşa yaptırdıkları araştırmaya göre, Türkiye'nin yıllık makine ihracatının 2030'a kadar 63 milyar dolar seviyesine çıkabileceğine işaret eden Gencer, bu potansiyelin bilincinde olarak son yıllarda uygulamaya konulan tüm destek programlarında makine sektörüne öncelik verildiğini sözlerine ekledi.

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