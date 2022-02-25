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Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin ikinci fazı başladı

Bakan Yanık, "Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi"nin ikinci fazını başlattıklarını belirterek, ilk fazda olduğu gibi mühendis olmak isteyen kız öğrencileri her alanda destekleyerek mesleklerinin rol modelleri olmalarını hedeflediklerini bildirdi.
Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin ikinci fazı başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP) ve Limak Vakfı iş birliğinde başlatılan "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi" geçen yıl 31 Aralık'ta tamamlandı.

Mühendislik eğitimi alan veya alacak kız öğrencilerin eğitimlerini birçok yönden desteklemek üzere yürütülen projenin etki raporuna göre, kız öğrencilerin mühendisliğe ilgisi artarken Bakanlık ve proje paydaşları tarafından elde edilen olumlu sonuçlar üzerine "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi"nin ikinci fazı ocak ayında başlatıldı.

Programa kimya mühendisliği dalındaki kız öğrenciler de dahil edildi
Lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan oluşan projenin ilk fazında devlet üniversitelerinin inşaat, çevre, endüstri, makine, elektrik/elektronik, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden öğrenciler programdan faydalandı. İkinci fazda, kimya mühendisliği dalındaki kız öğrenciler de programa dahil edildi.

Lise programında ise ilk fazda en başarılı Fen ve Anadolu Liselerinde 10 ve 11'inci sınıfta öğrenim gören öğrenciler ile öğretmen, okul idarecileri ve velilerine yönelik çeşitli farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştirildi.

İlk fazda yüz yüze gerçekleştirilen faaliyetlere ikinci fazda çevrim içi olarak devam edilecek.

"Daha fazla kadın mühendisin iş hayatına katılmasını hedefliyoruz"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kadın ve kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkaracak, hayallerini gerçekleştirmelerini mümkün kılacak projelere ve faaliyetlere öncelik verdiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Hanımefendi, kız çocuklarımızın eğitimine büyük bir hassasiyetle yaklaşmış, çalışmalarımıza öncülük etmişlerdir. Biz de Bakanlık olarak özellikle kız çocuklarının mühendislik mesleğine katılımını desteklemek için başlattığımız Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni sürdürülebilir bir platforma dönüştürmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın katılımının en düşük olduğu profesyonel alanlardan birinin "mühendislik" olduğunu kaydeden Yanık, "İlk fazda olduğu gibi ikincisinde de kız öğrencilerin farkındalığını artırarak daha fazla kadın mühendisin iş hayatına katılmasını; mühendis olmak isteyen kız öğrencileri her alanda destekleyerek mesleklerinin rol modelleri haline gelmelerini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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