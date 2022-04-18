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Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfiyle ilgili önemli gelişme

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı abonelere ulaştıracak kara hattında ilk faz kasımda tamamlanacak.
Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfiyle ilgili önemli gelişme

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen gazın abonelere ulaşmasını sağlayacak boru hattının ilk fazını kasımda tamamlamayı hedefliyor.

AA muhabirinin şirketten edindiği bilgiye göre, keşfedilen toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz, Filyos Limanı'ndan karaya çıkarılacak ve ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantısı gerçekleştirilecek.

BOTAŞ tarafından yürütülen projenin "Batı Karadeniz Gazı Ölçüm İstasyonu" ve "Batı Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı Faz-1" kısmı inşaatı devam ediyor. Doğal gaz boru hattının araziye yerleştirilmesine 7 Mart'ta başlandı ve 14 Nisan itibarıyla 36 kilometrelik hattın 7 kilometrelik çelik boru dizgi işlemi tamamlandı.

Doğal gazın 2023'te sisteme dahil edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren şirket, ölçüm istasyonunu ve boru hattının ilk fazını kasım itibarıyla tamamlayacak.

Doğal gaz ölçüm istasyonuyla birlikte yaklaşık 216 kilometre uzunluğunda 48 inç çapında yüksek basınçlı çelik doğal gaz boru hattı ve ilgili vana sistemleriyle ulusal iletim şebekesine aktarılacak.

Söz konusu doğal gazın iletim şebekesine aktarılmasını sağlayacak "Batı Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı Faz-1 Yapım İşi Projesi" kapsamında 12 Ocak'ta güzergah açma çalışmaları başlamış ve hattın yapımında kullanılacak boruların sahaya ilk sevkiyatı 20 Ocak'ta gerçekleştirilmişti.

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