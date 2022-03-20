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Türkiye'nin tek tekerlekli sandalye kadın basketbol takımı: Lotus Engelliler

Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün tekerlekli sandalye basketbol takımı, Türkiye'de tamamı kadınlardan oluşan ilk ve tek basketbol takımı olarak liglerde mücadele veriyor.
Türkiye'nin tek tekerlekli sandalye kadın basketbol takımı: Lotus Engelliler

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'nde yer alan başkent ekibinin oyuncularının tamamı kadın sporculardan oluşuyor. Engelli kadınların evlerinden çıkarak spor yapmalarını misyon edinen "Lotus Çiçekleri'', çoğunluğu erkek sporculardan oluşan takımlara karşı mücadele ediyor.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Liglerinde tamamen kadınlardan oluşan tek takım Lotus, oynadığı 7 maçın 3'ünden sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Başkan İnal: "Hedefimiz engelli kadınları evden çıkarabilmek"
Kulüp başkanı Garip İnal ve antrenör Ali Arda Öztürk, takımın misyonuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankara'daki engelli kadınlara çağrıda bulunan İnal, "Bu sporu yapmaları için davette bulunuyorum. En büyük hedefimiz, daha çok engelli kadını evden çıkarabilmek." dedi.

Gerekirse ikinci kadın basketbol takımını kurabileceklerini söyleyen İnal, "Tamamı kadın sporculardan oluşan Türkiye'de tek, Avrupa'da ikinci tekerlekli sandalye basketbol kulübüyüz." ifadesini kullandı.

Antrenör Öztürk: "Geri bildirimlerden çok mutluyuz"
Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ali Arda Öztürk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna ait 4 ligde yaklaşık 60 takımın mücadele ettiğinin bilgisini verdi.

"Bizim branşımız karma oynandığı için her takımda 1-2 kadın sporcu görev alıyor." diyen Öztürk, "Ama biz kulüp olarak Kadın Milli Takımı'mızın daha iyi bir altyapıya ulaşabilmesi için böyle bir misyon üstlendik. Lotus Engelliler Spor Kulübü olarak tamamı kadınlardan oluşan bir takım kurduk. Bu takım ligde erkek takımlarla mücadele ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Öztürk, 3. Lig A Grubu'nda yer aldıklarını hatırlatarak, "Şu ana kadar 3 galibiyet, 4 mağlubiyet aldık. Biz genel olarak skorboarda bakmadan kadın sporcuların gelişimine katkı sağlayıp sonra rekabet aşamasına geçeceğiz. Geri bildirimlerden çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Lotus'un oyuncuları ise spor yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, engelli kadınları basketbol oynamaya davet etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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