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Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 36 yıl geçti

Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 36 yıl geçti
Demokratikleşme ve özgürleşme alanında önemli çalışmalara imza atan Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 36 yıl geçti.
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