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Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 36 yıl geçti
Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 36 yıl geçti
Demokratikleşme ve özgürleşme alanında önemli çalışmalara imza atan Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 36 yıl geçti.
22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:39
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.