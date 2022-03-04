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Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı

Türkiye'de yaşayan yaban hayvanları 3 bin 180 fotokapanla doğal ortamlarında görüntüleniyor. Çizgili sırtlan, bozayı, kurt, kızıl geyik, karaca gibi yaşam alanlarında görüntülenmesi zor hayvanlar, elde edilen veriler doğrultusunda kayda alındı.
Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, ülke genelindeki ormanlara yerleştirdiği 3 bin 180 fotokapanla çizgili sırtlan, bozayı, kurt, kızıl geyik, karaca gibi hayvanları doğal ortamlarında görüntüleyerek kayıt altına aldı.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, gelişen teknolojiyle birlikte kullanılan yöntemler yaban hayatıyla ilgili daha kesin veriler elde etme imkanı sunuyor.

Yaban hayatını gözlemede canlıların hareketini algılayarak çekim yapabilen fotokapanlarla gerçekleştirilen çalışmalar, insan faktörünün çalışma sahasına etkisini mümkün olduğunca aza indiriyor.

İnsan etkisinin azaltıldığı çalışmalar yaban hayvanlarının davranışları üzerinde daha sağlıklı veri alınmasına olanak sağlıyor.

Söz konusu kapanlar ayrıca araştırmacılara, türlerin net tanımlanabilmesi, kayıtlara ait tarih, saat ve konum gibi bilgilerin kesin olarak bilinmesi, çalışılması zor ormanlık alanlarda izleme yapılması ve aynı tür içinde farklı desenlere sahip hayvanların tespiti gibi faaliyetlerin yürütülmesi imkanı veriyor.

Fotokapanlar sayesinde türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve yoğunlukları, bireylerinin teşhisi gibi bilgiler kesin verilerle ortaya konulabiliyor. Bakanlık tarafından yürütülen "Tür Eylem Planları ile Yönetim ve Gelişme Planı" çalışmalarında ve türlerin korunması faaliyetlerinde de fotokapanlarla elde edilen verilerden faydalanılıyor.

Ülke genelinde uzmanların yaptığı çalışmalar sonucu belirlenen bölgelere yerleştirilen 3 bin 180 fotokapanla, çizgili sırtlan, bozayı, kurt, kızıl geyik, karaca gibi yaşam alanlarında görüntülenmesi zor türler izlendi. Görüntüler, Türkiye'nin yaban hayatı zenginliğini de ortaya koydu. Elde edilen veriler kayıt altına alındı.

Avcılara foto takip
Söz konusu teknoloji, yasa dışı avcılıkla mücadeleye de katkı sağlıyor. Bu kapsamda, DKMP Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ülke çapındaki fotokapanlar bu yıldan itibaren av koruma ve kontrol çalışmalarında yoğun olarak kullanılmaya başlandı.​

Yaban hayatını takip etmek amacıyla kurulan fotokapanlar, bölgelerin zengin yaban hayatı varlığı ile doğal yaşamdan ilginç anların kaydedilmesine de imkan veriyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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