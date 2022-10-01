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Türkiye'nin yaşlı nüfusu 5 yılda yaklaşık yüzde 20 arttı

Türkiye'de yaşlı nüfus 2017-2021 döneminde yüzde 19,57 artarak 6 milyon 895 bin 385 kişiden, 8 milyon 245 bin 124 kişiye yükseldi.
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 5 yılda yaklaşık yüzde 20 arttı

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam nüfusu içinde yaşlı nüfusun oranı sürekli artış kaydetti.

Bu kapsamda 2017'de 80 milyon 810 bin 525 kişi içinde yaşlı nüfus oranı yüzde 8,5, 2018'de 82 milyon 3 bin 882 kişi içinde yüzde 8,8, 2019'da 83 milyon 154 bin 997 kişi içinde yüzde 9,1, 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişi içinde yüzde 9,5 ve 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişi içinde yüzde 9,7 olarak kayıtlara geçti.

Yaşlı nüfus 2017'de 6 milyon 895 bin 385 kişi, 2018'de 7 milyon 186 bin 204 kişi, 2019'da 7 milyon 550 bin 727 kişi, 2020'de 7 milyon 953 bin 555 kişi ve 2021 yılında ise 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Anılan nüfus bu dönemde yüzde 19,57 artış kaydetti.

Cinsiyet açısından bakıldığında 2017'de erkek yaşlıların sayısı 3 milyon 33 bin 433 kişi, 2018'de 3 milyon 170 bin 132 kişi, 2019'da 3 milyon 337 bin 260 kişi, 2020'de 3 milyon 513 bin 892 kişi, 2021'de ise 3 milyon 654 bin 709 kişi oldu.

Kadın yaşlıların sayısı ise 2017'de 3 milyon 861 bin 952 kişi, 2018'de 4 milyon 16 bin 72 kişi, 2019'da 4 milyon 213 bin 467 kişi, 2020'de 4 milyon 439 bin 663 kişi ve 2021'de ise 4 milyon 590 bin 415 kişi olarak kayıtlara geçti.

Yaşlıların bağımlılık durumu
Çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranının 5 yılda sürekli arttığı görüldü. 2017'de yüzde 12,6 olan bu oran, 2018'de yüzde 12,9, 2019'da yüzde 13,4, 2020'de yüzde 14,1 ve 2021'de yüzde 14,3 olarak hesaplandı.

Dünyada yaşlı nüfusu
Dünya nüfusu, 2021'de 7 milyar 831 milyon 718 bin 605 olarak tespit edilirken, bu kişilerin yüzde 9,8'ine denk gelen 764 milyon 321 bin 142 kişi "yaşlı nüfus" olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'deki yaşlı bireylerin sayısı Singapur, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Bulgaristan gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 67 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı.

Söz konusu yılda, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke ise Monako, Japonya ve İtalya oldu.

Öte yandan, geçen yıl yaşlı nüfusta ilk sırayı 183 milyon 919 bin 14 kişiyle Çin alırken, bu ülkeyi 95 milyon 829 bin 843 kişiyle Hindistan ve 57 milyon 842 bin 422 kişiyle ABD izledi.

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