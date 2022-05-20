Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Mavi Vatan'daki filonun en donanımlısı

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan dördüncü sondaj gemisinde, çıkacağı seferler öncesi hazırlık işlemleri başladı.

Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncü üyesi olacak gemi, ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler, sertifikalandırma ve boyama çalışmaları için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

"Daha güvenli, verimli operasyon yapabiliyor"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AA muhabirine, geminin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Mersin'e ulaşmasının çifte bayram yaşattığını söyledi.

Geminin, dünyadaki sayılı 7'nci nesil gemilerden olduğunu belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"Filomuza yeni katılan sondaj gemimiz diğer bütün gemilerimizden daha büyük, uzun ve yüksek bir gemi. Üzerindeki ekipmanların teknolojisi de daha yeni. Gemimiz hiç kullanılmadı, ilk defa 2022 yılında uluslararası sular için sertifikalandırıldı. 7'nci nesil geminin üzerinde çift emniyet sistemi var ve bunun sayesinde daha güvenli, verimli operasyon yapabiliyor. 7'nci nesil sondaj gemisi, dünyadaki 4-5 sondaj gemisinden biri. Milletimizin envanterine, hizmetine sunulmuş durumda."

Bilgin, geminin uzun bir yolculuk süreci geçirdiğini anlatarak, "114 metre sondaj kulesi yüksekliğine sahip gemi, Süveyş Kanalı'ndaki köprülerin altından geçmeye uygun olmadığı için Ümit Burnu'nu dolaştı. Yaklaşık 30 bin kilometre yol kat etti ve 70 gün süren bir yolculuğun ardından ülkemize ulaştı. Çok fırtınalardan, ağır deniz koşullarından geçerek geldi." ifadelerini kullandı.

Geminin ilk görevine ağustosun ilk haftasında başlamasının planlandığını dile getiren Bilgin, hazırlık sürecinin Taşucu Limanı'nda yürütüleceği bilgisini verdi.

"Sondaj yapılmamış bir alan bırakmayacağız"

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bilgin, geminin ilk görev yeriyle ilgili çalışmalar yapıldığına işaret ederek, "Görev yeriyle ilişkili olarak değişik alternatifler üretilmiş durumda. Gemimiz, en uygun görev yerine 2-2,5 ay içinde uğurlanacak." dedi.

Dünyada, petrol ve doğal gaz sektörü açısından son yıllardaki en büyük keşiflerin denizlerde gözlemlendiğine dikkati çeken Bilgin, Türkiye'nin filosuna kattığı sondaj gemileriyle denizlerde aktif çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Bilgin, Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin Karadeniz'de yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sakarya Gaz Sahası'nın gelişmesiyle diğer sondaj gemilerimiz Fatih, Yavuz ve Kanuni, yoğun olarak planlı görevlerin içindeler. Biz, bir taraftan yeni keşiflerle beraber rezervlerimizi desteklemek ve ortaya çıkarılmamış olan rezerv alanlarını milletin hizmetine sunmak görevi içindeyken diğer taraftan da dördüncü gemimizi filomuza katmış durumdayız. Şu bilinmelidir ki Türkiye'de denizlerde keşfedilmemiş, sondaj yapılmamış bir alan bırakmayacağız. Sondajlarımıza devam edeceğiz."



