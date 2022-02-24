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Türkiye'ye 10 günde 8 LNG kargosu gelecek

Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerine 6 Mart'a kadar ABD, Ekvator Ginesi ve Cezayir gibi ülkelerden 8 LNG kargosunun gelmesi bekleniyor.
Türkiye'ye 10 günde 8 LNG kargosu gelecek

AA muhabirinin uluslararası gemicilik verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için LNG alımına devam ediyor.

Türkiye'nin Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi), Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne 10 gün içinde 8 LNG kargosunun ulaşması bekleniyor.

Bu kapsamda, Maran Gas Pericles, Methane Princess, Elisa Larus, SK Resolute ve Gaslog Hong Kong LNG tankerleri ABD'den yola çıktı.

Bunun yanı sıra Ekvator Ginesi'nden Gui Ying, Cezayir'den Ougarta ve Lalla Fatma N'Soumer gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu. Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalara varış tarihleri 25 Şubat ile 6 Mart arasında değişiyor.

ABD'den gelen LNG gemilerinin yolculuğu terminale göre değişmekle birlikte ortalama 18 gün sürüyor. Yolculuk Ekvator Ginesi'nden başlıyorsa 14 günde, Cezayir'den ise 5 günde tamamlanıyor.

Türkiye'ye ulaşan LNG gemilerindeki sıvı formadaki gaz, gerekli işlemlerden sonra boru hattı formuna uygun bir gaza dönüştürülüyor ve sisteme gönderiliyor. Böylece, gemilerle uzun bir yolculuk yapan doğal gaz, hane halkına kadar ulaşmış oluyor.

Bu arada, Teksas'tan yola çıkan ve toplam 170 bin 799 metreküp kapasiteli Mol Hestia LNG gemisi de 22 Şubat'ta Türkiye'ye vardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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