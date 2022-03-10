  • BIST 2.057,06
  • Altın 941.3
  • Dolar 14.7488
  • Euro 16.3355
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

Türkiye'ye mart ayı içinde ulaşacak 8 LNG kargosu yola çıktı

Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerine mart boyunca çoğunluğu ABD'den olmak üzere en az 8 LNG kargosunun gelmesi bekleniyor.
Türkiye'ye mart ayı içinde ulaşacak 8 LNG kargosu yola çıktı

AA muhabirinin uluslararası gemicilik verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için LNG alımına devam ediyor.

Türkiye'nin Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi), Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne 30 Mart'a kadar 8 LNG kargosunun ulaşması bekleniyor.

Bu kapsamda, Solaris, Stena Clear Sky, Hoegh Esperanza, Celsius Copenhagen, Shinshu Maru ve SK Audace LNG tankerleri ABD'den yola çıktı. Bu gemilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden LNG alımlarının devam etmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Cezayir'den Ougarta ve Nijerya'dan Lng Port Harcourt II gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu. Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalara varış tarihleri 11 Mart ile 30 Mart arasında değişiyor.

ABD'den gelen LNG gemilerinin yolculuğu terminale göre değişmekle birlikte ortalama 18 gün sürüyor. Nijerya'dan Türk limanlarına yolculuk ortalama 15 günde, Cezayir'den ise 5 günde tamamlanıyor.

Türkiye'ye ulaşan LNG gemilerindeki sıvı formdaki gaz, gerekli işlemlerden sonra boru hattı formuna uygun bir gaza dönüştürülüyor ve sisteme gönderiliyor. Böylece, gemilerle uzun bir yolculuk yapan doğal gaz, hane halkına kadar ulaşmış oluyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brent petrolün varil fiyatı 110,77 dolara geriledi10 Mart 2022 Perşembe 09:21
  • Fransız Alstom şirketi Rusya'ya teslimatları askıya aldı09 Mart 2022 Çarşamba 16:28
  • PepsiCo Rusya'daki bazı faaliyetlerini askıya aldı09 Mart 2022 Çarşamba 16:27
  • Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta yapılacak09 Mart 2022 Çarşamba 15:39
  • Binlerce km öteden Türkiye'ye petrol ve doğal gaz teklifi!09 Mart 2022 Çarşamba 15:11
  • AKAMİB, şubatta 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi09 Mart 2022 Çarşamba 14:56
  • AB, Rusya'ya ilave yaptırımları onayladı09 Mart 2022 Çarşamba 13:59
  • Otomotiv sektörü şubatta 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı09 Mart 2022 Çarşamba 13:58
  • Rus rublesinde değer kaybı sürüyor09 Mart 2022 Çarşamba 11:38
  • Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2022'nin ilk aylarında rekor getirdi09 Mart 2022 Çarşamba 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti