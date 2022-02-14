  • BIST 2.017,47
  • Altın 797.20704
  • Dolar 13.4999
  • Euro 15.3205
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

'Türkiye'yi düşman görmek istiyorlarsa, hüsran olacak'

Güvenlik kaynakları, Lozan ve Paris Antlaşmaları ile Gayri Askeri Statüde kalmaları şartı ile Yunanistan'a devredilen adalara yönelik askeri faaliyetlerin, söz konusu antlaşmaların esastan ihlali anlamına geldiğini bildirdi.
'Türkiye'yi düşman görmek istiyorlarsa, hüsran olacak'

Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların çözümüne yönelik diyalog çağrıları sürerken Yunanistan'ın bölgede tansiyonu yükseltmeye yönelik olduğu değerlendirilen faaliyetleri devam ediyor.

Yunanistan tarafından geçen sene askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara (GASA) yönelik 229 ihlal gerçekleştirilirken Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Nicholas Hardalias, birkaç gündür orta ve doğu Ege Denizi'ndeki adalardaki askeri birlikleri ziyaret ediyor.

Hardalias, askeri deniz ve hava araçları ile yaptığı ziyaretlerden ilkini, perşembe günü GASA niteliğindeki İskiri, Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarına yaptı.

Yunan Bakan Yardımcısı, cuma günü de Midilli ve İpsara adalarına gitti.

Daha sonra Sakız adasına geçen Hardalias, dün de Sisam ve Kelemez ile Bulamaç, Nergisçik, Keçi ve Bodrum'a 6 mil mesafedeki Eşek ve Kalolimnos adalarındaki askeri birlikleri ziyaret etti.

'ESASTAN İHLAL...'

Yunan Bakan Yardımcısı'nın ziyaretlerinin bugün de devam edeceği belirtilirken güvenlik kaynakları, Lozan ve Paris Antlaşmaları ile Gayri Askeri Statüde kalmaları şartı ile Yunanistan'a devredilen adalara yönelik askeri faaliyetlerin, söz konusu antlaşmaların esastan ihlali anlamına geldiğine dikkati çekti.

Yunan yöneticilerin hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunulduğunu ifade eden kaynaklar, "Üç beş adayı helikopterle dolaşmak, ne siyasi ne askeri bir deha örneğidir ne de Yunan halkına bir yararı vardır. Türkiye hiç kimse için tehdit değildir. Aksine dost ve ortakları için güçlü, etkin ve güvenilir bir müttefiktir." diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ DÜŞMAN GÖRMEK İSTİYORLARSA, HÜSRANA UĞRAYACAKLAR'

Sorunların hukuk zemininde, iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözümünün önemine vurgu yapan kaynaklar şunları kaydetti:

"İstişari görüşmeler, güven artırıcı önlemler ve NATO Ayrıştırma Görüşmeleri dahil iki müttefik komşu olarak birçok diyalog mekanizmamız mevcut. Bunları sürdürerek sorunları çözmek istiyoruz. Temennimiz, Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden adil şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması, Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olmasıdır.

Tüm iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen, Yunan siyasiler kendi halkına kulak vermeyen ve diyalogdan kaçan tutumunu sürdürüp Türkiye'yi düşman görmek istiyorsa, arkasına saklandıklarının tarihte olduğu gibi sırtını dönüp gideceklerini, maceralarının yine hüsranla sonuçlanacağını ve bundan Yunan halkının zarar göreceğini de bilmelidir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Demiryolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak14 Şubat 2022 Pazartesi 09:24
  • Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı14 Şubat 2022 Pazartesi 09:23
  • Adana'da 15 Şubat öncesi şafakta terör operasyonu14 Şubat 2022 Pazartesi 09:10
  • TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı14 Şubat 2022 Pazartesi 09:09
  • İzmir'de genç kızın şüpheli ölümü14 Şubat 2022 Pazartesi 09:08
  • Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 8 gözaltı14 Şubat 2022 Pazartesi 09:05
  • İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü14 Şubat 2022 Pazartesi 09:04
  • İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 evi yıkmak hedefiyle Filistin köyünü bastı14 Şubat 2022 Pazartesi 09:04
  • KKTC'deki Halil Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar bulundu14 Şubat 2022 Pazartesi 09:03
  • Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi14 Şubat 2022 Pazartesi 08:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti