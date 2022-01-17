Türkmen şehitleri Keçiören'de anıldı

Türkmen şehitleri anısına Keçiören Kerkük Parkı’nda Türkmen Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 16 Ocak 1980’de Irak’ta katledilen Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Albay Abdullah Abdurrahman ve beraberindeki 3 kişiyi ölüm yıl dönümlerinde anarak, “Kerkük Parkı’mızda Türkmen şehitlerimizi, yiğitlerimizi, kahramanlarımızı andık. Zorluklar ve mücadeleler kahramanları kahraman yapıyor. Rahmete giden bu yiğitler bizim yiğitlerimiz, bizim kahramanlarımızdır. Bu yas bizim yasımızdır. Albay Abdullah Abdurrahman, Dr. Necdet Koçak, Dr. Rıza Demirci Adil Şerif’i rahmetle anıyoruz.” dedi.

Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım, Türkmen davasına zarar vermeyelim. Fitneye müsaade etmemeli, oyunlara gelmemeliyiz. Geride bir enkaz kalırsa, bu ayrılığı ateşleyenlerin sırtında bir vebal de kalacaktır. Türkmen kardeşlerimiz topraklarına sahip çıkmalıdır. Eğer nüfus varsa vatan vardır. Nüfus yoksa güç yoksa çok fazla ses yoksa yok olmaya mahkum oluruz. Geçtiğimiz günlerde Abdurrahman Kızılay Park'ını açtık. O da Sözüyle sesiyle kahramandır. ” İfadelerini kullandı.

Türk dünyasına yönelik oynanan oyunlara Kazakistan özelinde dikkati çeken Altınok konuşmasını söyle sürdürdü:

“Bugün Kazakistan'da oynanan oyunu görüyoruz. Kazakistan özellikle seçilmiştir, Nursultan Nazarbayev özellikle seçilmiştir. Diğer cumhuriyetlerimizdeki kardeşlerimize sesleniyorum, bunların tamamı oyundur. Kazakistan’daki olaylar ne oluyor? Türk Devletleri Konseyi toplanıyor ve statüsü değişiyor onun ardından patlak veriyor. Bunun fikir Babası da Nursultan Nazarbayev. Türk dünyasının aksakalıdır. Bu tezgahlara karşı uyanık olmalıyız ve duyarlı olmalıyız. Kazakistanlı kardeşlerimiz de bu oyunlara gelmemeli. 30 yıl önce kaç tane milyarder vardı. Şimdi mesela Çin’de yüzlerce milyarder var. Ülkeler, milletler, devletler geliştikçe meşru yolla elbette zenginleri olacak. Meşru olmayan bir zenginliğe evet diyemeyiz ama ülkeler zenginliğe giderken bütün dünyada olduğu gibi Türk dünyasında da zenginlerimiz olacak. Nefsimiz uğruna Türkmen davasına halel getirmeyelim, davamıza zarar vermeyelim. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, Milli Mücadele kahramanlarımız, tüm şehitlerimiz ve gazilerimizi de saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz.”

Anma programı Türkmen Şehitleri Anıtına çelenk ve karanfil bırakıldıktan sonra sona erdi.