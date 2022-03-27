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Türkmenistan ve Iraklının parasını çalan "tırnakçı" yakalandı

Fatih'te Irak ve Türkmenistan uyruklu mağdurların parasını "Tırnakçılık" yöntemiyle çalan İran uyruklu Adel B.(52) polis tarafından yakalandı.
Türkmenistan ve Iraklının parasını çalan "tırnakçı" yakalandı

Fatih'te polise başvuran Irak uyruklu H.A.F., yolda yanına yaklaşan ve sözde yardım isteyen bir kişi tarafından parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur H.A.F. poliste verdiği ifadesinde "Yanıma yaklaşarak yabancı olduğunu elindeki dolarların sahte olduğunu tahmin ettiğini söyleyerek yardım istedi. Cebimdeki dolarları çıkarıp onun dolarlarıyla karşılaştırmaya başladık. Bir süre sonra paralarımı geri verdi. Ancak saydığımda 600 doların el çabukluğu ile çalındığını fark ettim." dedi. Aynı bölgede Türkmenistan uyruklu R.R. (39) de polise başvurarak benzer bir yöntem izleyen bir kişinin parasını çaldığını söyledi.

Türkmenistan ve Iraklının parasını çalan tırnakçı yakalandı
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri  yaptıkları incelemede iki mağduru da dolandıran kişinin aynı olduğunu tespit etti. Bir mobese kamerası tarafından dolandırıcılık yaparken görüntülenen şüpheli kısa süre içinde gözaltına alındı. İran uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli Adel B.'nin üzerinden kendi yaptığı sahte bir kimlik ile bir miktar döviz ele geçirildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde paraları çaldığı mağdurlar tarafından teşhis edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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