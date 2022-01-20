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Turkovac için yeni çalışma: Dünyada ilk olacak

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac için yeni bilimsel çalışmanın başlayacağını açıkladı. Koca, "Hastada olan antikor değişimi gözlenecek. mRNA üzeri inaktif çalışması dünyada ilk olacak" dedi.
Turkovac için yeni çalışma: Dünyada ilk olacak

Yerli aşı Turkovac, yeterli bilimsel verilerin toplanmasının ardından kullanıma sunuldu. İlk aşı olarak uygulanmasının yanı sıra mRNA ve inaktif aşı üzerine hatırlatma dozu olarak da yapılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni çalışmaya ilişkin bilgiyi Kabine toplantısı sonrasında gazetecilere açıkladı. 

ANKARA'DA BAŞLIYOR

Bakan Koca açıklamasında, "İki BioNTech üzerine bir doz TURKOVAC çalışması başlatacağız. Diyoruz ki iki BioNTech üstü bir doz TURKOVAC. Hastada olan antikor değişimi gözlenecek. mRNA üzeri inaktif çalışması dünyada ilk olacak" diye konuştu.

Çalışma için gerekli izinlerin alındığını söyleyen Koca, "İki mRNA aşısından sonra bir doz TURKOVAC çalışması 24 Ocak Pazartesi günü Ankara'da başlayacak. Etik kurul çalışması tamamlandı. Kurul izin verdi, çalışma pazartesi başlıyor. ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak" dedi.

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