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Türksat, yerli ürünlerini CABSAT fuarında görücüye çıkardı

Türksat AŞ, Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı "CABSAT 2022"ye 5'inci nesil uydusu Türksat-5B'nin yanı sıra milli ve yerli uydu anten ailesi PeycON ile katıldı.
Türksat, yerli ürünlerini CABSAT fuarında görücüye çıkardı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dubai'de bugün başlayan fuar, 19 Mayıs'a kadar devam edecek.

Türksat, Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Afrika ülkelerinin hedeflendiği, 120 ülkeden 300'e yakın şirket ve 10 binin üzerinde katılımcının bulunduğu CABSAT'ta yerini aldı.

Fuara, Türksat adına Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, Uydu Hizmetleri Pazarlama ve Planlama Direktörü Kazım Efendioğlu, Kurumsal İletişim Direktörü Ruşen Kömürcü ile kurum uzmanları katıldı.

Fuar programı kapsamında, yayıncılık ve prodüksiyon, uydu haberleşmesi, yayın ve uydu ekipmanları, dijital medya, içerik dağıtımı ve içerik değişimi konularında üst düzey toplantılar yapılacak.

Türksat, bölge ülkelerindeki yayıncılar ve data hizmet sağlayıcıları ile fuarda yeni iş anlaşmaları gerçekleştirecek. Fuar süresince Türksat'ın yerli ve milli PeycON ailesi antenlerinden HidrON, TerrON, MicrON ve AerON da Kuzey Afrika pazarına tanıtılacak. Şirket, fuarda yapacağı anlaşmalarla Türkiye'nin Orta Doğu'ya yönelik ihracat payını da artırmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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