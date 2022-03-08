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TürkTraktör'ün 1 milyonuncu ürünü Konya Tarım Fuarı'nda

TürkTraktör Konya 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda ürünlerinin yer aldığı stantta ziyaretçilerini ağırlıyor.
TürkTraktör'ün 1 milyonuncu ürünü Konya Tarım Fuarı'nda

TürkTraktör'ün KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki standına gelen ziyaretçiler, firmanın ürünlerini yakında inceleme imkanı buluyor.

New Holland, Konya Tarım Fuarı'nda zengin ürün yelpazesi ve ilk defa görücüye çıkardığı yeni modelleriyle yerini alıyor.

Ziyaretçiler, yüksek torkuyla öne çıkan "Yeni T4.75S" ile faz 4 motor emisyon seviyeli motoruyla dikkati çeken New Holland'ın "TR5 EC" serisini ve ayrıca 75 beygir gücündeki "Yeni TD5.80"i yakından inceledi.

1 milyonuncu üretime özel stant
1 milyonuncu traktörünü üretim bandından indiren ve özel stantta sergileyen TürkTraktör, "New Holland TR5.110 EC" modellerinden sınırlı sayıda ve özel tasarım öğelerine sahip özel üretim yapacağı öğrenildi. Bu özel üretim modeller New Holland markasında 150 adetle sınırlandırılacağı bildirildi.

New Holland TR5.110 özel üretim modeli, koyu mavi renginde kaporta ve arka çamurlukları, gümüş renkli jantları, altın renginde ızgarası ve marka etiketiyle dikkati çekiyor.

TürkTraktör Finans'tan cazip kampanyalar
New Holland'ın güncel tarım ekipmanları da ziyaretçilerin beğenisine sunulurken çiftçilere finansman kampanyaları düzenleniyor.

New Holland ve CASE IH'in tüm yerli ürün gamında geçerli olan TürkTraktör Finans kampanyası kapsamında 30 Nisan 2022'ye kadar 120 bin liraya kadar yüzde 0 ve 2 yıl vadeli, 120 bin-250 bin lira ise yüzde 1,39 faiz ve 5 yıl vadeli kredi imkanları çiftçilerin hizmetine sunulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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