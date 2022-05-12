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TÜRSAB ve Fibabanka'dan tatil kredisi alanında iş birliği

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Fibabanka, tatil kredisi alanında iş birliğine gitti.
TÜRSAB ve Fibabanka'dan tatil kredisi alanında iş birliği

İmza töreninde konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, pandemi sürecinde insanların; doğaya, yeşile, açık havaya ve tatile olan özleminin arttığını söyledi.

TÜRSAB'ın turizm sektörü ve seyahat acentelerini desteklemek için çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini aktaran Bağlıkaya, "TÜRSAB ile Fibabanka arasındaki bu anlaşma ile artan maliyetler nedeniyle tatile erişimi sınırlanan vatandaşlarımıza uygun kredi olanağı sağlamanın yanı sıra seyahat acentelerimizin iş hacmini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Bağlıkaya, iş birliği ile vatandaşların 500 liradan 50 bin liraya kadar tatil kredisi imkanından faydalanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Acentelerimiz ,müşterilerine tatil ve seyahat ürünlerini pazarlarken Fibabanka kredisini alternatif olarak sunabilecek. TÜRSAB üyesi acentelerimiz, kurumumuzun internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak kolayca sisteme dahil olabilecek. Fibabanka Tatil Kredisi kapsamında Türkiye genelinde tüm seyahat acenteleri, müşterilerine taksitler halinde uzun vadeli kolay ödeme seçeneği sunabilecek. Fibabanka tatil kredi paketinin, vatandaşlarımızın tatil ve seyahat ihtiyaçlarını karşılamalarında, ayrıca sektörümüze ve seyahat acentelerimize önemli bir destek olacağı inancıyla hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

"Müşteriler, kredi kartı kullanmadan, kredi kartı limitini düşürmeden tatil kredisi kullanabilecek"
Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk de Fibabanka olarak TÜRSAB ile çok önemli bir anlaşma yaptıklarını vurgulayarak, "Müşteriler, kredi kartı kullanmadan, kredi kartı limitini düşürmeden tatil kredisi kullanabilecek, 24 aya varan uzun vadelerle tatil kredisini geri ödeyebilecek. Seyahat acenteleri de risk almadan tahsilat yapmak istiyor. Bu uygulama Türkiye'de bir ilk. Seyahat acenteleri, TÜRSAB web sitesi üzerinden bu sisteme dahil olabilecek." diye konuştu.

Ertürk, TÜRSAB ile Fibabanka iş birliğiyle oluşturulan tatil kredisi anlaşması kapsamında önümüzdeki bir yıllık süreçte 100 bin tüketiciye 1,5 milyar TL'lik finansman desteği vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Fibabanka ile TÜRSAB anlaşmasına katılım sağlayacak acenteler, TÜRSAB web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. 500 TL’den 50 bin TL’ye kadar tatil harcamalarını kapsayan tatil kredisi 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Müşteriler, bankaya gitmeden seyahat acentesi ofisleri ya da online satış platformları üzerinden bu krediyi kullanabilecek. Tatil kredisinde 2 bin 500 TL’ye kadar olan tutardaki tüm başvuruların finansal masrafları Fibabanka tarafından karşılanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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