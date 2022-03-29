TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yeni başkanını seçti. İş insanı Orhan Turan, bugün İstanbul'da düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda başkanlık görevini Simone Kaslowski'den devraldı.

Türkiye Sanayici ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) başkanlığına, TÜRKOFED Başkanlığını yapan Orhan Turan seçildi.

TÜSİAD'ın yeni başkanlığına seçilen Orhan Turan, kendisine duyulan güven için teşekkür ederek başladığı konuşmasında gençlere hayallerini bu ülkede gerçekleştirecek bir ülke hazırlamak için var güçleri ile çalışacaklarını dile getirdi. Turan, "Yeniden biz olabilmek için ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz vizyonu ile bize miras bıraktığı cumhuriyet değerlerinin her zaman savunucusu olmaya devam edeceğiz.Cumhuriyetimizin 100. yaşının arifesinde ekonomik anlamda gelişmişlik, eşitlikçi ve toplumsal cinsiyet eşitliği öncelikli bir hedef imiz olacak" diye konuştu.

Bloomberg HT'ye konuşan Turan, TÜSİAD'ın 50 yıllık bir kurum, kendisinin de 18 yıllık üye olduğunu hatırlatarak yeni döneme ilişkin, "TÜSİAD Fikri üreten bir kurum, Anadolu'da iş dünyası ile buluşmalarını artıracağız. TÜSİAD, ürettiği fikirlerle ülkeye, üyelerine ve paydaşlarına değer yaratmak için çalışmaya devam edecek" dedi. Turan, güncel jeopolitik risklere ilişkin olarak da, "Türkiye yalnız bu dönem değil uzun zamandır bu jeopolitik risklerle yaşıyordu. Bu sorunları aşacaktır" değerlendirmesinde bulundu.