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Tutuklanan Deterjan Pazarı sahibi tüm suçu sosyal medyaya attı

Kahramankazan'da kurduğu 'Deterjan Pazarı' saadet zinciri sistemiyle 300 milyon liralık para trafiğini yöneten Süleyman Kocabaş, Emniyet’teki ifadesinde, suçu sosyal medyaya attı. Kocabaş'ın ünlülere milyonlarca lira akıttığı da ortaya çıktı.
Tutuklanan Deterjan Pazarı sahibi tüm suçu sosyal medyaya attı

Ankara Kahramankazan’da ‘Deterjan Pazarı Kimya Sanayi A.Ş.’ fabrikasını kuran Süleyman Kocabaş (39), deterjan hammaddesini satarak bunu ‘Banyo Topu’ haline getirildikten sonra üç katı fiyatla geri almayı garanti eden bir sistem kurdu. İlk üyeler yüksek kazanç sağlayınca Türkiye’nin 81 ilinden binlerce kişi sisteme dahil oldu. Ancak üretim olmadan sadece sıcak para girişine dayalı sistem bir süre sonra çöktü.

Cumhuriyet Savcılığı, dolandırıcılıktan soruşturma açtı. Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, sistemin deşifresine yönelik 6 aylık teknik ve fiziki takip yaptı. Ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan sistemin kurucusu Süleyman Kocabaş ve şirket ile ilgili imza yetkisi bulunan akrabası Osman Kocabaş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Üyelerin getirdikleri ‘banyo topları’nın fabrikada atıl bırakıldığı, yağmurdan köpük olduğu ve hiçbir şekilde üretime dönüştürülmediği belirlendi.

Hesaplar boşaltılmış

Hürriyet'tin haberine göre; Savcılık ve emniyete giden binlerce kişi Kocabaş’ın kendilerini dolandırdığını belirterek şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede 40 bin kişinin sisteme dahil olduğu belirlendi. Kocabaş ile kurduğu “deterjan pazarı” şirketi hesapları da geriye dönük incelemeye alındı. Kocabaş ve şirket hesabına 300 milyon liradan fazla para girişi olduğu, ancak hesapların boşaltıldığı belirlendi. Paraların nerelere aktarıldığına yönelik inceleme başlatıldı.

Bakanlık: Üretim yok

Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı’ndan da şirketle ilgili bilgi istendi. Ticaret Bakanlığı, soruşturma dosyasına gönderdiği yazıda, “Şirketin üretim yapmadığı, üretime dayalı bir yapısının ve üretim üzerinde herhangi bir ticaretinin bulunmadığı, şirketin Saadet Zinciri şeklinde çalıştığı, kişilerden topladığı paralarla kâr payı adı altında ödeme yaptığı, sisteme yeni üye ve para girişinin kesilmesiyle sistemin çöktüğünü” belirtti.

SUÇU SOSYAL MEDYAYA ATTI

Lise mezunu olan, geçmişte merdiven altı deterjan üreten bir atölyede çalışan Kocabaş’ın, sonra ‘Deterjan Pazarı’nı kurarak, ‘saadet zinciri’ sistemiyle vatandaşlardan para toplamaya başladığı belirlendi. Kocabaş Emniyet’teki ifadesinde, “Sosyal medyada olumsuz söylemler çıkınca sistem tıkandı. Bir ara hasta olduğum için işlerle ilgilenemedim. Hem sosyal medyadaki olumsuz haberler hem de hastalığım nedeniyle iş yapamadık. Para kaynaklarımız kesildi. Ödemeleri yapamadık. Karşılıksız para toplamam söz konusu değil, kişilere deterjan hammaddeleri satıp, ‘banyo topu’ haline getirdikten sonra üç katı fiyatla geri alıyorduk. Herkesin parasını ödeyecektik” dedi.

ÜNLÜLERE MİLYONLARCA LİRA AKITMIŞ

Firma sahibi Süleyman Kocabaş’ın sisteme daha çok kişiyi dahil etmek için reklam ve tanıtıma milyonlarca lira harcadığı belirlendi. Kocabaş, ifadesinde reklamlarda oynattıkları ünlülere 9 milyon lira verdiğini söyledi. Kocabaş’ın bir reklam firmasına da tanıtım ve reklam filmleri çektirdiği, afiş-broşürler hazırlattığı, ancak reklam firmasına ödeme yapmadığı ortaya çıktı. Operasyonun ardından söz konusu reklam firması yetkilileri de Emniyet’e gelerek Kocabaş’ın kendilerini de mağdur ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.

 

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